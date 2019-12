Messi (32 de ani) se afla în cantonamentul echipei naţionale a Argentinei.

„A fost o conversaţie foarte naturală. I-am spus că vreau să vorbim despre Balonul de Aur şi că am veşti noi pentru el, iar el mi-a zis că a auzit zvonuri, aşa că i-am zis: «Ei bine, nu sunt zvonuri, vreau să te anunţ oficial că ai câştigat din nou Balonul de Aur». A început imediat să mă întrebe «Serios? E adevărat? Serios?» I-am răspuns de multe ori, dar nu-i venea să creadă”, a spus Pascal Ferre, potrivit barcablaugranes.

„Era clar că i-a lipsit puţin acest premiu. Era ca un copil care primeşte mereu aceleaşi cadouri, la aceeaşi dată şi care s-a obişnuit, chiar s-a plictisit. Bineînţeles, asta până într-o zi, când lucrurile se schimbă, iar copilul devine nerăbdător să le primească din nou”, a mai spus Ferre.

Lionel Messi a câştigat pentru a şasea oară premiul de cel mai bun fotbalist din lume

„În primul rând vreau să le mulţumesc jurnaliştilor că m-au ales pe mine să primesc premiul acesta, desigur că vreau să le mulţumesc foarte mult colegilor mei de la club, ei au contribuit foarte mult la câştigarea acestui premiu. Este incredibil, vă sunt recunoscător!

Prima dată când am câştigat, am venit la Paris, eram cu fraţii mei (n.red. - Iniesta, Xavi), aveam 22 de ani şi era incredibil. Acum, la 32 de ani, primesc al şaselea premiu, într-un moment total diferit al vieţii mele personale. Sunt cu soţia mea şi cei trei copii, am mare noroc că sunt lângă mne.

Aşa cum a spus şi soţia mea în mesaj (n.red. - mesaj pentru Messi, înregistrat înaintea decernării premiului), în tot acest timp, nu am renunţat niciodată să visez, să îmi doresc să fiu mai bun pe zi ce trece şi să mă bucur de fotbal. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că încă mă pot bucur de fotbal, de ceea ce-mi place şi că îmi rămân ani să mă mai bucur de asta.

Sunt conştient de vârsta pe care o am, ştiu că se apropie momentul să mă retrag. Îmi mai rămân câţiva ani. Acum timpul zboară, totul trece atât de repede. Trebuie să mă bucur de fotbal, de familia mea şi de tot ceea ce îmi oferă viaţa”, a spus Lionel Messi, după ce a primit premiul.

Foto: @leomessi / Instagram