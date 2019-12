Echipa naţională a României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, vineri, după ce a învins dramatic Ungaria, scor 28-27. În această fază, tricolorele vor înfrunta Rusia, Suedia şi Japonia în zilele de duminică, marţi, respectiv miercuri.

Mesajulul premierului maghiar a fost: „Capul sus! Aţi pierdut acum, dar viitorul este al vostru!"

Mădălina Zamfirescu: E o diferenţă de doar 30 de minute între ruşinea ţării şi mândria ţării

Mădălina Zamfirescu, componentă a echipei naţionale de handbal feminin a României, a vorbit despre performanţa înregistrată de tricolore la Campionatul Mondial din Japonia, dar şi despre cât de mică poate fi diferenţa între "ruşinea ţării" şi "mândria ţării".

Zamfirescu spune că e convinsă că puţini oameni au reuşit să mai privească şi repriza secundă a meciului cu Ungaria, câştigat dramatic, scor 28-27. Ea a lăsat de înţeles că naţionala României ar fi fost considerată "ruşinea ţării" dacă nu reuşea să întoarcă rezultatul de la pauză (10-16) şi să se califice în grupele principale ale Campionatului Mondial din Japonia.

"Ne bucurăm foarte mult că lucrurile au ieşit exact cum ne-am dorit. După cum aţi văzut, este o diferenţă de doar 30 de minute între ruşinea ţării şi mândria ţării. Nu vreau să dau în nimeni, dar sunt absolut convinsă că au fost foarte puţini oameni care au rezistat să se uite şi la repriza a doua. Nu am vrut să demonstrăm nimic nimănui, ci doar nouă că putem şi chiar sunt mândră că am reuşit să întoarcem", a spus Zamfirescu, pentru gsp.ro.

Jucătoarea de la CSM Râmnicu Vâlcea a explicat şi ce s-a întâmplat în prima repriză a meciului cu Ungaria, când adversarele au condus chiar şi la şapte goluri: "Presiunea ne-am pus-o noi singure, în primul rând. Da, a fost presiune, am resimţit-o pentru că era un meci decisiv în privinţa calificării. Cred că din cauza acestei presiune fantastice am intrat atât de timorate în prima repriză, în care am fost conduse şi Ungaria s-a desprins. Am făcut greşeli, dar am strâns rândurile în partea a doua, a fost fantastic ce am reuşit".

Petre Cozma, despre România - Ungaria: Am luat plasma în braţe şi am pupat chipul Cristinei

Petre Cozma, tatăl regretatului handbalist Marian Cozma, a trăit la intensitate maximă meciul naţionalei noastre cu Ungaria, de la Mondialul din Japonia. A suferit, dar la final s-a bucurat pentru succes. A vorbit la superlativ de Cristina Neagu, MVP-ul partidei cu 10 goluri.

Petre Cozma a văzut meciul alături de câţiva jurnalişti maghiari, veniţi în România pentru a face un reportaj despre Marian Cozma. ”Acum sunt în maşină cu o echipă de jurnalişti venită din Ungaria la mine acasă. Am făcut un reportaj, iar jurnaliştii vor să mergem şi la cimitir, la Marian. Am văzut meciul împreună cu aceşti jurnalişti, iar cum plâng şi acum, aşa am plâns şi când Cristina a marcat în ultimele secunde.

Am luat plasma în braţe şi am pupat chipul Cristinei. Îmi pare rău de oaspeţii mei, dar nu m-am putut abţine. Fetele noastre au fost fabuloase, iar de Cris ce să mai zic? Cristina este ‘Luceafărul României’, iar de acolo de sus Marian ne-a urmărit în acest meci şi a fost alături de fetele noastre.(...) Cristina le-a dat cu terenul în cap! Prea a suferit sărăcuţa, după ce au rupt-o anul trecut. După meci le-am trimis mesaje lui Neagu şi Dedu.

Ele sunt fetele mele. Pe ele le iubesc cel mai mult din echipa României. Mereu vorbim la telefon. Pe fratele Denisei Dedu l-am avut la Dinamo. Nu am nimic personal cu Tomas Ryde, dar Adi Vasile trebuie să fie selecţionerul României.” , a spus Petre Cozma pentru prosport.ro.

Clasamentul Grupei 2- Main Round, înaintea primei etape:

1. Rusia – 4 puncte

2. Spania – 4 puncte

3. Suedia – 2 puncte

4. Muntenegru – 2 puncte

5. România – 0 puncte

6. Japonia – 0 puncte

Programul meciurilor:

8 decembrie: România – Rusia, Spania – Suedia, Muntenegru – Japonia

10 decembrie, România – Suedia, Japonia – Spania, Rusia – Muntenegru

11 decembrie, România – Japonia, Muntenegru – Suedia, Rusia – Spania