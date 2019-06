Presa din Croaţia nu a fost încântată de prestaţia jucătorilor de la U21, în timp ce selecţionerul Nenad Gracan ştie unde lucrurile au scăpat de sub control.

Sportske Novosti: “Echipa mică a Croaţiei a deschis Campionatul European U21, din Italia şi San Marino, printr-o înfrângere dureroasă împotriva României, scor 4-1, iar astfel şansele pentru calificarea în semifinale s-au diminuat semnificativ. Aşteptările au fost mari, dar s-a terminat cu cea mai dureroasă înfrângere din istoria echipei U21 la un turneu final. La final, normal, selecţionerul Nenad Gracan nu s-a putut bucura”, scriu jurnaliştii croaţi

Nenad Gracan (57 de ani) susţine că accientarea gravă a lui Brekalo i-a distras pe ceilalţi jucători de la sarcinile defensive, dar a recunoscut că România a fost superioară. De asemenea, a vorbit foarte frumos despre Ianis Hagi: "Nu ne aşteptam la o astfel de înfrângere. În primul rând, trebuie să felicităm România pentru prestaţia cu adevărat bună. Am fost surprinşi încă din start, am primit două goluri, am făcut multe erori tehnice de-a lungul meciului, jucătorii nu au au fost încrezători. Din păcate, au fost mulţi jucători accidentaţi şi am atras atenţia asupra meciurilor pe care fotbaliştii noştri nu le au la echipele de club. Din păcate am clacat.