Vlad Chiricheş a fost înlocuit, în minutul 39, de Adrian Rus, după ce a suferit o întindere. Primul gol al partidei, din minutul 74, George Puşcaş a marcat din poziţie de unu la unu cu portarul din Feroe, din acţiunea pornită de Nicolae Stanciu. Mitriţă a înscris al doilea gol al partidei, în minutul 83, după ce a interceptat o minge aşezată de Claudiu Keşeru. După ce a pătruns în apărarea Insulei Feroe, Mitriţă a şutat şi a trimis mingea în poarta lui Nielsen. Keşeru înscrie ultimul gol al partidei, în ultima fază a meciului.

Echipele de start:

Insulele Feroe: Nielsen - Vatnsdal, Gregersen, Baldvinsson - Sorensen, Olsen (Edmundsson 75), Hansson, Davidsen - Vatnhamar,Olsen (Eriksen 71), Bjartalid

România: Tătăruşanu – Benzar, Nedelcearu, Chiricheş (Rus 39), Bancu – Hagi, Anton, Stanciu, Coman (Mitriţă 69) – Puşcaş, Andone (Keşeru 65)

România va evolua în următorul meci împotriva Norvegiei, marţi, începând cu ora 21:45.

Cosmin Contra: Sunt mulţumit de băieţi. Au jucat consistent

Cosmin Contra a declarat, sâmbătă, în urma partidei din preliminariile pentru Euro 2020, dintre Insulele Feroe şi România, scor 0-3, că este mulţumit pe deplin de elevii săi.

”Am obţinut un rezultat bun ce ne ţine în cursa calificărilor. Sunt trei puncte meritate. Am dominat întreg meciul. Băieţii au încercat până în ultimul moment. Am reuşit trei goluri şi mă bucur enorm. Florin Andone putea marca în prima repriză. Avem probleme când întâlnim apărări foarte aglomerate. Nu a fost uşor. Acum ne pregătim pentru meciul de marţi. Am încercat să îi fac să fie lucizi. Le-am zis la pauză că feroezi vor cădea din punct de vedere fizic. Le-am spus să fie calmi şi să aibă răbdare. Se pare că Vlad Chiricheş are o ruptură. Vom decide în seara asta pe cine vom convoca. Probabil Cristea şi Burcă. Keşeru are un cârcel sau o contractură. Nu este la fel de grav ca la Chiricheş. Sper sa câştigăm cu Norvegia. Băieţii au jucat consistent. Sunt mulţumit de ei. M-aş bucura enorm să ne calificăm”, a declarat Cosmin Contra, la ProTV.

Ciprian Tătăruşanu, România: Vin cu poftă la echipa naţională, sunt foarte odihnit

România a mai adăugat trei puncte în grupa F, în urma victoriei obţinute, în deplasare, contra Insulelor Feroe, din preliminariile pentru Campionatul European din 2020. Echipa pregătită de Cosmin Contra s-a impus cu 3-0, în urma golurilor marcate de Puşcaş, Mitriţă şi Keşeru.

La finalul partidei, Ciprian Tătăruşanu a vorbit despre meciul câştigat de România.

"Este o victorie importantă, după un meci dificil, la care sincer ne aşteptam. Am ratat mult în prima repriză, dar e bine că am marcat şi am câştigat. Nu am avut cine ştie ce intervenţie. A fost o ocazie normală a lor, nu ştiu cum s-a văzut la televizor. Suprafaţa de joc ne-a dezavantajat, nu suntem foarte obişnuiţi", a spus Ciprian Tătăruşanu, la microfonul ProTV, care a vorbit şi despre forma bună pe care o traversează:

"Cu mult umor, Tătăruşanu a explicat forma bună pe care o are la echipa naţională prin prisma faptului că nu evoluează la echipa de club: ”Nu este uşor să nu joci la echipa de club. Pentru mine este o situaţie nouă, dar a fost decizia antrenorului şi nu am făcut altceva decât să o respect. Vin cu poftă la echipa naţională...ce pot să spun, sunt foarte odihnit".