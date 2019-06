În prima repriză, norvegienii au avut marile ocazii, însă Ciprian Tătăruşanu a intervenit excelent în faţa lui Joshua King şi Tarik Elyounoussi. După primele 45 de minute, scorul a fost egal, 0-0.

În minutul 56, norvegienii au deschis scorul prin Elyounoussi. Faza a plecat de la o greşeală a lui Paul Anton, care a dat mingea adversarilor după o intervenţie greşită. Odegaard a făcut 2-0 în minutul 70 după un contraatac, iar partida părea să se îndrepte către o victorie a naţionalei lui Lagerback.

Keşeru a adus înapoi speranţele tricolorilor prin golul din minutul 77, venit în urma unui corner, şi tot atacantul lui Ludogoreţ a punctat în minutul 90+2, aducând astfel un punct României.

S-a terminat 2-2, iar România a rămas pe locul 3 în grupa F de calificare la EURO 2020, cu patru puncte. Prima este Spania, cu nouă puncte, urmată de Suedia, cu şapte. Următorul joc al tricolorilor va avea loc pe 10 iunie, pe terenul Maltei.

Claudiu Keşeru: A fost o prestaţie solidă

Claudiu Keşeru a fost omul naţionalei României în deplasarea din Norvegia, dar golul doi l-a făcut să treacă prin mari emoţii. Atacantul nu ştia dacă reuşita este valabilă, pentru că era la limita unei poziţii afară din joc.

Când l-a văzut pe central că arată mijlocul terenului, s-a gândit că va apela la VAR. "Senzaţie de nedescris, nici nu îmi venea să cred, am văzut arbitrul că se uita la centru, mă gândeam să nu fie VAR, erau atâtea gânduri în mintea mea. Am văzut bucuria, se vedea pe faţa noastră, asta merita orice efort posibil. Mi se părea frustrant, nu eram chiar inferiori să pierdem cu 2-0. Chiar am avut ocazii în repriza a doua, puteam să înscriem”, a declarat Keşeru la Pro Tv, care a făcut o analiză a jocului naţionalei din prima repriză. Echipa a fost timorată, dar şi-a revenit după ce norvegienii au făcut 2-0.

Am avut caracter, acest lot are caracter şi acest antrenor care conduce echipa. Am început să facem presiune, să urcăm cu mai mulţi oameni în terenul advers şi au venit ocaziile. Există o balanţă. Nu a fost cu Suedia, uitaţi ca a intrat astăzi. Eu zic că, la o victorie stăteam bine, la egal, aşa şi aşa, la înfrângere, greu, dar mai aveam şanse. Am dat dovadă de multă abnegaţie, de curaj, de nonşalanţă. La un moment dat jucam eliberaţi, fără nicio greutate pe umeri. În prima repriză păream timoraţi. Mi s-a părut că am fost solizi, nu am mai pierdut aşa multe mingi. A fost o prestaţie solidă, după aceea am luat acele goluri şi a fost nevoie de acea energie care a venit, toţi de pe bancă transmiteau această energie şi a fost bine", a completat Keşeru.