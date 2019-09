„Avem parte de o brigadă din Germania, condusă la centru de Deniz Aytekin şi care îi mai are în componenţă pe Eduard Beitinger, Rafael Foltyn şi Tobias Stieler (al patrulea oficial). Observator va fi sârbul Zoran Petrovic.

Deniz Aytekin (41 de ani) este un arbitru de origine turcă, iar dincolo de fotbal este implicat în antreprenoriatul online, controlând o companie în domeniu. Este renumit pentru atenţia pe care o acordă pregătirii fizice, având un preparator personal.

A debutat ca arbitru în Bundesliga în septembrie 2008, iar din 2011 este arbitru FIFA. A condus partida Danemarca-România din preliminariile Cupei Mondiale 2018, încheiată 1-1, în care ne-a acordat 5 cartonaşe galbene şi l-a eliminat pe Cristi Ganea. În 2018, a oficiat la partida FCSB – Lazio 1-0 din Europa League,

Totodată, a oficiat celebrul Barcelona – PSG 6-1 din Liga Campionilor în 2017. Dezvăluie într-un interviu pentru Marca cea mai mare greşeală a carierei «Nu am acordat un penalty la Reus când juca la Borussia Monchengladbach. Echipa a pierdut, fanii m-au acuzat multă vreme, am fost marcat de această eroare. Încă nu am arbitrat meciul perfect al carierei mele!»”, este comunicatul emis de Federaţie, pe www.frf.ro.

România şi Spania se înfruntă joi, 5 septembrie, de la 21:45, pe Arena Naţională. Peste 50.000 de oameni vor asista la meciul din preliminarii. Se joacă cu casa închisă, iar suporterii echipei naţionale speră să vadă un meci mare din partea favoriţilor. După primele patru etape, România ocupă locul 3 în Grupa F, cu şapte puncte. Spania este lider, cu 12 puncte. Suedia are de asemenea şapte puncte, dar are avantajul meciului direct. Pe 4 se află Norvegia, cu cinci puncte, urmată de Malta, cu trei lungimi. Insulele Feroe ocupă ultimul loc, cu zero puncte.

Lotul convocat de Cosmin Contra pentru dubla cu Spania şi Malta

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Lyon, 61/0), Florin Niţă (Sparta Praga, 2/0), Ionuţ Radu (Genoa, 0/0).

Fundaşi: Romario Benzar (Lecce, 15/0), Vlad Chiricheş (Napoli, 54/0), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa, 4/0), Dragoş Grigore (Ludogorets, 36/0), Adrian Rus (MOL Fehérvár, 0/0), Alin Toşca (Gazişehir Gaziantep, 16/0), Florin Ştefan (Sepsi OSK, 0/0).

Mijlocaşi: Alexandru Chipciu (Anderlecht, 44/6), Răzvan Marin (Ajax, 17/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 31/10), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 4/0), Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 0/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 20/4), Ianis Hagi (Genk, 5/0), Alexandru Maxim (Mainz, 36/3), Gheorghe Grozav (Kisvárda, 28/5), Adrian Păun (CFR Cluj, 0/0).

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogorets, 33/12), George Puşcaş (Reading, 8/4), Florin Andone (Brighton, 21/1).

Foto: Echipa Naţională de Fotbal a României / Facebook