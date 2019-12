Mesajul Cristinei Neagu, după calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial din Japonia

Cristina Neagu a fost eroina României în ultimul meci din al Grupei C în faţa naţionalei Ungariei. Cea mai bună handbalistă din lume a transformat o lovitură de la 7 metri, cu trei secunde înainte de fluierul de final de partidă, gol care a adus şi victoria „tricolorelor”.

Deşi a fost condusă aproape tot meciul de maghiare, România a reuşit să se impună la limită, scor 28-27, şi să se califice în grupele principale ale turneului final.

Cristina Neagu, jucătoarea care a adus victoria, a izbucnit în lacrimi, la final. Sportiva în vârstă 31 de ani a marcat 10 goluri în partida contra Ungariei şi nu a ratat nicio lovitură de la 7 metri.

La scurt timp după terminarea partidei, Neagu a postat o poză făcută alături de tricolore, pe contul ei de Facebook, însoţită de mesajul:

„Suntem in main round. 😉😉😎😎 Bravo fetelor! #proud” (n.red. - #mândră).

La finalul partidei, selecţionerul României, Tomas Ryde, a vorbit despre victoria împotriva maghiarelor, dar şi despre ultima faza, care a decis rezultatul final.

„Sunt fericit pentru această victorie. Îmi pare rău pentru echipa Ungariei. Au jucat foarte bine în prima repriză şi am încercat să le transmit jucătoarelor mele că o diferenţă de patru goluri nu e greu de remontat, dar la şase goluri deja e extrem de dificil. A fost o presiune foarte mari pe portarii României, pentru că adversarele noastre aruncau foarte bine.

Trebuie să spun, sincer, pe video, că la ultima aruncare... trebuie să revăd faza. S-au atins şi cred că nu a fost nimic. Sunt însă fericit pentru că am câştigat. E normal să apară situaţii înşelătoare când un meci se desfăşoară într-o asemenea manieră. Jocul a fost extrem de corect, nu au existat lovituri dure între jucătoare. Cred că vom avea meciuri foarte grele în grupa principală. Sunt fericit, a fost o luptă bună pentru mine şi pentru România”, a spus selecţionerul României, la conferinţa de presă, potrivit Digi Sport.

Crina Pintea: Am jucat destul de rău

Echipa naţională de handbal feminin a României a câştigat în ultimele secunde meciul decisiv pentru calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial din Japonia. „Tricolorele” s-au impus cu 28-27 în faţa selecţionatei Ungariei, care a condus aproape toată partida.

La finalul meciului, Crina Pintea a precizat că naţionala României nu a avut cea mai bună evoluţie.

„Sunt foarte mândră de echipa asta. Am crezut în noi, credem în noi şi am luptat până în ultima secundă. Nu pot exprima ce simt, mă bucur foarte tare că am reuşit să mergem mai departe. Deşi am fost conduse şi am jucat destul de rău, am luptat şi ne-am susţinut, ne-am uitat unele în ochii celeilalte şi am crezut până la capăt”, a declarat Crina Pintea, pentru Gazeta Sporturilor.

„Noi nu cedăm. Am crezut mereu! Am putut să mă uit la ultima fază, eram pregătită, dacă, Doamne fereşte, rata Cristina. Dar am încredere foarte mare în ea, e omul nostru!”, a mai spus handbalista în vârstă de 29 de ani, care a marcat două goluri în poarta maghiarelor.

Cristina Neagu a transformat în ultimele secunde ale meciului o lovitură de la 7 metri, obţinută de Pristaviţa, astfel că România a reuşit să obţină victoria la limită.

Deşi la începutul meciului, româncele nu au arătat cea mai bună formă şi au fost conduse de maghiare cu 5-0, pe parcurs au reuşit să îşi revină. Scorul la pauză era în favoarea adversarelor, 16-10.

În minutul 59, tabela de marcaj arăta 27-27, dar "tricolorele" au luptat până în ultima secundă şi au câştigat.

Naţionala României va merge fără niciun punct în grupa principală, pentru că a pierdut partidele cu Spania şi Muntenegru, echipe deja calificate în Main Round. De la startul Mondialului, România a pierdut cu Spania (16-31), a învins Senegal (29-24), a bătut Kazahstan (22-20) şi a pierdut cu Muntenegru (26-27).

România egalează în minutul 58.45 prin Iuganu. Rasmussen cere time-out. Tricolorele trebuie să câştige pentru a se califica mai departe.

Dedu apără o minge importantîă în minutul 59 la scorul 26-27

25-26 Ungaria face schimbare greşită, iar Iuganu readuce România la un gol distanţă în spatele Ungariei.

23-25 Neagu rămâne sută la sută la 7 metri.

22-25 Hafra ia o acţiune pe cont propriu şi finalizează pe sub portarul Dedu.

22-24 Seraficeanu a lovit bara, Ungaria s-a desprins imediat la 3 goluri, dar Ostase înscrie rapid pentru România şi ţine echipa în joc (min. 53).

21-22 Cristina Neagu marchează la vinclu de la 7 metri, aruncare obţinută de Pristăviţa. Jucătoarele venite vde pe bancă, Seraficeanu şi Pristăviţa au adus plus pentru România în ultimele minute.

20-21 Seraficeanu este jucătoarea momentului în echipa României. Încă un gol uriaş marcat de extrema dreaptă de la Minaur.

19-20 Pristăviţa a scos un nou 7 metri, iar Neagu a ajuns la 6 din 6 la acest capitol. România urcă de la un minut la altul la capitolul încredere (min. 48)

18-20 Gol important înscris de Sonia Seraficeanu dintr-o poziţie dificilă.

17-19 Cristina Neagu este impecabilă la 7 metri.

16-19 Perianu şi Florica sunt eliminate, Szabo înscrie de la 7 metri. Time-out cerut de România în minutul 44.

16-18 România este în joc, după un gol marcat de Neagu de la 7 metri. Pintea a scos aruncarea, dar şi o eliminare de 2 minute.

Denisa Dedu apară 7 metri!

15-18 Cu bune şi rele, România ajunge la trei goluri în spatele Ungariei (min. 40), după ce Pintea a fost atentă la intercepţie şi după o ratare a Cristinei Neagu a prins mingea şi a introdus-o în poartă.

Seraficeanu ratează incredibil, aproape dintr-o situaţie cu poarta goală/

14-18 Iuganu şi Pintea înscriu două goluri consecutiv pentru România, iar scorul se mai strânge în minutul 35.

12-18 Gabriela Perianu marchează de la şold, dar Ungaria repune rapid şi taxează replierea tricolorelor

11-16 Ana Maria Iuganu marchează părimul gol al reprizei a doua.

România este la o repriză distanţă de a rata obiectivul la Campionatul Mondial, dar are şanse mari să ajungă totuşi la turneele preolimpice. Trebuie îndeplinite două condiţii în acest moment: Titlul mondial să ajungă în Europa, iar Rusia sau Olanda să se clazeze în Top 7, caz în care România ajunge la „preolimpice” după locul 4 de la Campionatul European.

La turneele preolimpice ajung şase naţionale de la Campionatul Mondial şi şase de la întrecerile continentale. Europa va avea două locuri, iar clasamentul care contează este Euro 2018

România a făcut o primă repriză slabă, nu a avut foarte multe idei de joc. În plus, a avut cel puţin o viteză în mius faţă de Unagria, iar rezultatul de la pauză nu este deloc forţat!

10-16 Cristina Neagu marchează de la 7 metri şi pune punct final primei reprize.

8-15 Szabo înscrie de la 7 metri, iar România se află acum cu două jucătoare mai puţin pe teren. A fost eliminată şi Seraficeanu.