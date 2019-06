Jucătoarele pun la punct ultimele detalii înainte de primul tur al turneului britanic, dar Serena Williams nu stă foarte bine la capitolul informaţii. Sportiva din SUA a fost întrebată dacă ştie cine e numărul 1 mondial WTA, dar nu a ştiut că Ashleigh Barty se află în acea poziţie.

Mai mult, Serena Williams a fost surprinsă când a aflat: “Ashleigh Barty e numărul 1 mondial? Serios? Wow, habar nu aveam. Cred că e una dintre puţinele jucătoare din circuit de care chiar nu poate cineva să spună ceva rău. E atât de simpatică şi un caracter atât de frumos încât nu ai ce spune rău despre ea. Mă bucur pentru ea. Chiar nu ştiam că a devenit numărul 1 mondial”, a declarat sportiva din SUA într-o conferinţă de presă.

Clasament WTA, TOP 11:

Ashleigh Barty – 6450 puncte

Naomi Osaka – 6377 puncte

Karolina Pliskova – 5685 puncte

Kiki Bertens – 5425 puncte

Angeique Kerber 4685 puncte

Petra Kvitova 4555 puncte

Simona Halep – 3963 puncte

Elina Svitolina – 3868 puncte

Sloane Stephens – 3682 puncte

Aryna Sabalenka – 3565 puncte

Serena Williams - 3411 puncte

Meciurile româncelor, luni, 1 iulie:

Sorana Cîrstea (76 WTA) vs. Amanda Anisimova (SUA; 26 WTA)

Ana Bogdan (134 WTA) vs. Johanna Konta (Marea Britanie; 29 WTA)

Mihaela Buzărnescu (47 WTA) vs. Jessica Pegula (SUA; 74 WTA)

Simona Halep (7 WTA) vs. Aliaksandra Sasnovich (Belarus; 37 WTA)

Monica Niculescu (113 WTA) vs. Andrea Petkovic (Germania; 70 WTA)

Gabriela Ruse (177 WTA) vs. Julia Goerges (Germania; 18 WTA)

Foto: Hepta