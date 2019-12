Halep a ajuns sâmbătă la Dubai, unde pregăteşte noul sezon din WTA, şi a aflat vestea în urma unei discuţii telefonice. „Doar ce am aterizat de la Dubai, acolo unde am făcut pregătirea pentru noul an. De fiecare dată când ajung o sun pe mama. Astăzi apelul s-a încheiat cu vestea tristă ca Domn Profesor Ene ne-a părăsit, o persoană blândă care nu m-a certat nici măcar o dată în toţi acei 4 ani în care m-a învăţat absolut tot ce înseamnă tenisul.

A fost una dintre cele mai importante cărămizi pe care el a pus-o la această carieră minunată a mea. Mă bucur enorm că a fost alături de mine pe scena de la Constanţa, atunci când am sărbătorit trofeul de la Wimbledon. Mereu în sufletul meu... Dumnezeu să-l ierte!!!”, sună postarea Simonei Halep de pe Facebook.

Simona Halep şi-a trecut în cont, în 2019, un singur trofeu, pe cel de Mare Şlem de la Wimbledon, dar a mai jucat alte două finale. Românca a cedat în ultimul act al turneelor de la Doha şi Madrid. A terminat sezonul pe locul 4 WTA, la aproximativ 3.400 de puncte de primul loc, Ashleigh Barty.

Top 10 WTA:

1. Ashleigh Barty (Australia)- 7851 puncte

2. Karolina Pliskova (Cehia)- 5940 puncte

3. Naomi Osaka (Japonia)- 5496

4. Simona Halep (România)- 5462 puncte

5. Bianca Andreescu (Canada)- 5133 puncte

6. Elina Svitolina (Ucraina)- 5075 puncte

7. Petra Kvitova (Cehia)- 4776 puncte

8. Belinda Bencic (Elveţia)- 4685 puncte

9. Kiki Bertens (Olanda)- 4245 puncte

10. Serena Williams (SUA)- 3935 puncte

Apropiaţii Simonei Halep au declarat că primul ei antrenor a suferit un infarct şi a fost transportat de urgenţă cu elicopterul din Constanţa la spitalul Universitar din Bucureşti. Medicii i-au montat lui Nicuşor Ene un stent cardiologic, dar nu au reuşit să-i salveze viaţa.