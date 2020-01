"Cât ne pregătim pentru Australian Open, care începe luni, iată o parte dintr-un documentar despre cariera mea, pe care l-am realizat în presezon, în Dubai. Va continua cu mai multe episoade şi cu documentarul complet. Mulţumesc Banca Transilvania şi Radu Muntean!", a scris Halep, pe Facebook.



În imaginile prezentate, Simona Halep se antrenează alături de Darren Cahill, iar românca spune că se simtă obosită, fiind consolată de antrenor, care îi răspunde că este un lucru firesc, având în vedere munca depusă. Australianul a şi comparat-o pe Halep cu un personaj din desene animate.

"În Australia, avem acest mic personaj din desene animate, numit <diavolul tasmanian>. E incredibil de repid, se învârte în jurul său, fuge cu 1000 de mile la oră şi e puţin nervos de fiecare dată. Asta îmi aduce mereu aminte de Simona", a mărturisit Cahill.

Ulterior, constănţeanca a vorbit despre impactul pe care australianul l-a avut asupra carierei sale, dar şi asupra mentalităţii sale.

"Trebuie să mă simt bine cu oamenii cu care lucrez. Pe Darren l-am ales pentru că mi-a plăcut foarte mult pedagogia lui, felul cum vorbeşte, faptul că mi-a înţeles nervii, personalitatea şi a încercat, pe stilul meu, să mă schimbe, să îmi dau seama de ce nu am bun în interiorul meu. El mă relaxează foarte mult cu glume. Eu nu glumeam înainte să-l cunosc pe el. Credeam că dacă sunt pe teren, la muncă, nu trebuie să aibă nimeni acces la mine. Venind el în echipă, cu glume, cu poze pe Instagram, m-a deschis foarte mult. Australienii aşa sunt, foarte pozitivi, adică ei nu văd negativ. Eu nu am înţeles, mi-a fost foarte greu la început. Pierzi un meci şi zici, vorba lor, <Hai să bem o bere şi mâine e o altă zi>. Adică pierzi un meci şi zici <Aia e, mâine o iei de la capăt>. Noi, românii, nu vedeam aşa. Eu eram supărată, super tristă, că ce s-a întâmplat?! Am pierdut un meci. Dar mai aveam sute în faţă să joc. Una e să joci la un turneu oarecare şi alta e să joci un Grand Slam. Atunci când creşti, creşti cu nişte obiective. Când eşti mic, de ce spune toată lumea că visez la Grand Slam? Adică e ceva la care nici măcar nu te gândeşti că poţi să-l atingi. Zici că <Să ajung eu să joc un meci la Grand Slam>. Şi când ajungi, ai tracul ăla, care e normal, toată lumea îl are. Cred că atunci când câştigi anumite turnee şi mergi mai departe, atunci simţi presiunea. Când pierzi şi eşti la locul 70-100, pot să o spun direct, nu prea te bagă nimeni în seamă, dar atunci când eşti sus, eşti centrul atenţiei în sportul pe care îl practici şi e mult mai greu", a spus Halep.

Halep, deja câştigătoare la Roland Garros şi Wimbledon, spune că şi-ar dori un titlu de Mare Şlem şi la Australian Open, ţara lui Darren Cahill find una aparte şi pentru ea.

"În primul rând, mi-ar plăcea să îl câştig pentru că Darren e australian şi cred că ar fi ceva deosebit. E şi famila lui acolo, eu m-am antrenat în Australia acum doi ani, am petrecut Crăciunul acolo, adică am o oarecare afinitate cu australienii, pentru că sunt oameni relaxaţi şi m-au primit cu căldură de fiecare dată când am jucat eu. Şi îmi place turneul, e <Happy Slam>, aşa e <nickname-ul> (n.r. - porecla). Prima mea semifinală de Grand Slam la juniori a fost în Australia. E acolo o mică istorie", a concluzionat sportiva din România.

Simona Halep, a patra favorită a întrecerii, debutează la Australian Open 2020 marţi, în primul tur urmând să o întâlnească pe americanca Jennifer Brady (49 WTA). Ora partidei va fi stabilită ulterior de către organizatori.