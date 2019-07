Halep a avut parte de un start de meci dificil, primele două game-uri terminându-se după 20 de minute. Românca a preluat controlul jocului şi s-a impus la 1, după 44 de minute.

În setul al doilea, diferenţa s-a făcut la scorul de 3-3, când Simona Halep a reuşit să câştige pe serviciul adversarei. Românca s-a desprins apoi şi a închis jocul după o oră şi 12 minute.

Astfel, Simona Halep s-a calificat în finală la Wimbledon, acesta fiind cel mai bun rezultat din carieră la All England Club, după ce, în 2014, ajunsese până în semifinale.

În ultimul act la ediţia din acest an de la Wimbledon, Simona Halep o va înfrunta pe câştigătoarea meciului dintre Serena Williams (10 WTA) şi Barbora Strycova (54 WTA). Finala se va juca sâmbătă, la o oră ce va fi anunţată ulterior.

Simona Halep: E o senzaţie uimitoare, mă simt foarte bine



Simona Halep s-a declarat fericită şi emoţionată pentru calificarea în ultimul act.



„E o senzaţie uimitoare, mă simt foarte bine, dar sunt emoţionată. E unul dintre cele mai bune momente din viaţa mea. Vreau să mă bucur de tenis, sunt fericită că am ajuns în finală. N-a fost chiar atât de uşor pe cât o arată scorul, am avut game-uri lungi. E mereu dificil contra ei, dar cred că am stat bine din punct de vedere tactic”, a spus Simona Halep, joi, după meciul cu Svitolina, la Eurosport.



În ceea ce priveşte finala, Simona a spus: „Am mai multă experienţă (n.r. - faţă de semifinala din 2014, pierdută cu Eugenie Bouchard), sunt pozitivă pe teren, nu mai renunţ. Am învăţat foarte multe lucruri. Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea, să dau totul, să lupt. Nu contează cu cine va fi finala, joc pe terenul central de la Wimbledon şi nu pot cere mai mult”.

Presa internaţională, laude la adresa Simonei Halep, după calificarea în finală

BBC: „Game, set şi meci! Simona Halep îşi ridică mâinile în aer şi priveşte spre cer. Românca s-a calificat în prima sa finală de la Wimbledon. La forma pe care o arată e imposibil să pariezi împotriva ei”.

ESPN: „Halep se califică în finala de la Wimbledon pentru prima oară. Fostul lider mondial a învins-o pe Elina Svitolina, scor 6-1, 6-3, pe Central, iar acum se pregăteşte pentru finala de sâmbătă. Halep nu i-a dat nicio şansă Svitolinei, după ce a reuşit trei break-uri în primul set. De asemenea, Halep a câştigat meciul după un alt break”.

L'Equipe: „Halep se califică în premieră în finala de la Wimbledon. Simona trecut fără probleme de Elina Svitolina, scor 6-1, 6-3, pe iarba londoneză, iar acum va evolua pentru prima dată în ultimul act de la Wimbledon”.

Marca: „Simona Halep, o jucătoare care nu se simte atât de bine pe iarbă, s-a calificat pentru prima oară în finala de la Wimbledon. Svitolina s-a apărat bine, dar n-a găsit o cale prin care să blocheze jocul impresionant al Simonei. Halep a jucat extrem de ofensiv”.

Foto: Hepta