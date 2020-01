Simona Halep şi-a adjudecat actul inaugural după 50 de minute. Constănţeanca a reuşit un break rapid, la 1-1, însă s-a văzut egalată la 3 ulterior. De la scorul de 4-4, românca a avut o serie de cinci game-uri câştigate, astfel că a triumfat în primul set şi a obţinut un avantaj considerabil în actul secund, 3-0.



În ciuda acestui avantaj, Mertens a reuşit să revină şi a egalat la 4. A urmat un game în care Halep a avut nevoie de cinci mingi de break pentru a trece din nou la conducere şi a servi pentru meci. Simona nu a irosit şansa avută şi a încheiat partida, scor 6-4, 6-4, după o oră şi 37 de minute.



Simona Halep a comis doar opt greşeli nerforţate pe parcursul meciului, mult mai puţine faţă de adversara sa - 38. Elise Mertens a fost superioară în ceea ce priveşte loviturile direct câştigătoare, 36, faţă de 21, însă nu a fost de ajuns pentru a-i face faţă româncei.

Pentru Simona Halep a fost cea de-a treia victorie înregistrată în faţa lui Elise Mertens, din cele patru partide directe. De asemenea, în urma acestui succes, românca a ajuns pentru a 14-a oară în sferturile de finală ale unui turneu de Mare Şlem.

În sferturile de finală de la Australian Open, Halep va întâlni învingătoarea din partida Anett Kontaveit (31 WTA) - Iga Swiatek (56 WTA).

Simona Halep: Am fost puţin nervoasă în setul doi, dar am fost suficient de puternică să câştig

Simona Halep (3 WTA) a oferit prima reacţie după calificarea în sferturile de finală ale Australian Open, luni, spunând, în urma victoriei cu Elise Mertens (17 WTA), scor 6-4, 6-4, că a avut câteva momente dificile în setul secund, însă a reuşit să le facă faţă.

"Sunt fericită că sunt în sferturi din nou. Am jucat cu ea la Doha, anul trecut, atunci am pierdut. Ştiam că trebuie să rămân concentrată, motivată. Am fost puţin nervoasă la un moment dat, în setul doi, dar am fost suficient de puternică să câştig. Câteodată, o iau puţin razna pe terenul de tenis, sunt conştientă de acest lucru, dar îmi iau energia din loja mea. Ştiam că trebuie să merg înainte, să nu mă gândesc neapărat la scor", a spus Halep, la finalul meciului cu Mertens.



Întrebată despre privirile aruncate lui Darren Cahill în timpul partidei, dar şi despre donaţiile pentru victimele incendiilor de vegetaţie din Australia, Simona a răspuns: "Darren calculează aceste priviri. Este pentru o cauză nobilă. A spus că la sfârşitul turneului îmi va spune, mă ţine relaxată aşa. Atât timp cât câştig, e în regulă".

Despre modul în care îşi petrece timpul liber, între partidele de la Melbourne, Halep a spus: "Ascult muzică în cameră. E o supertistiţie, aş putea spune. Am anumite melodii pe care le ascult. Azi, având în vedere că am tot ziua în faţă, voi merge la plimbare. Îmi place oraşul, îmi place să văd oamenii de aici. Azi voi merge să îmi cumpăr ceva. Destul de simplu, nimic special".

Simona Halep o va întâlni în sferturile de finală de la Australian Open pe Anett Kontaveit

Jucătoarea de tenis din România Simona Halep, locul 3 WTA, o va întâlni în sferturile de finală de la Australian Open pe Anett Kontaveit, locul 31 WTA, cea care a învins-o pe Iga Swiatek, locul 56 WTA, scor 6-7, 7-5, 7-5.

Data şi ora meciului nu au fost stabilite încă.