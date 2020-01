Mesajul organizatorilor de la A.O. după victoria lui Halep: Pur şi simplu superb

Simona Halep a făcut un meci mare în primul tur de la Australian Open. Prestaţia i-a impresionat şi pe organizatorii Marelui Şlem, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa sportivei noastre.

"To be in the second round, it's a very nice feeling to play here in Australia" - @Simona_Halep 💙🇦🇺 #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/3b9Cu8d5rd

La câteva minute de la finalul meciului din prima rundă, cu Jennifer Brady, pe site-urile de socializare a fost postat un mesaj. „Pur şi simplu superb, Simona Halep. E toată un zâmbet după ce şi-a început campania la Australian Open 2020 cu o victorie.” , au scris cei de la Australian Open pe pagina de Twitter.

All smiles after beginning her #AO2020 campaign with a win.



Can the two-time Grand Slam champion go all the way this fortnight?#AusOpen @Simona_Halep pic.twitter.com/wsDGWM4ZpV