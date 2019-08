„Publicul a fost extraordinar, nu s-a simţit că am jucat în faţa unei americance. Datorită vouă am luptat până la capăt. Nicole a început să joace mai bine în setul doi, eu am fost dominată, nu mai aveam aşa multă energie, apoi m-am resetat în plan mental. Am început să o atac, să vin mai des în faţă. Ea a jucat foarte bine, dar aşa am reuşit să câştig azi. Pot să visez din nou la acest turneu? Nu e uşor, fiecare meci de Mare Şlem e dificil. Mă bucur că am reuşit să câştig aici după trei ani, pierdusem doi ani la rând în primul tur", a declarat Halep, imediat după încheierea partidei.

Astfel, după două ediţii consecutive în care a fost eliminată încă din primul tur la US Open, Simona Halep a reuşit să avanseze în runda secundă la ultimul turneu de Mare Şlem al anului.

În turul secund, Simona Halep va întâlni tot o americancă, pe Taylor Townsend (116 WTA), cea care a trecut în prima rundă de ucraineanca Kateryna Kozlova (76 WTA), scor 3-6, 6-3, 6-2.