"Ştiu că nu va fi uşor. Orice jucătoare din această competiţie este o adversară grea. Abia aştept să văd ce pot face împotriva lor. Sper să pot face lucruri bune. Am jucat cu Svitolina şi Pliskova anul acesta, deci într-un fel ştiu la ce să mă aştept. Cu Simona nu am jucat niciodată, dar am urmărit-o. Va fi un meci foarte interesant, deci sunt entuziasmată", a declarat Bianca Andreescu, în cadrul conferinţei de presă.

Jucătoarea din Canada de origine română face parte din grupa "mov", alături Simona Halep, Karolina Pliskova şi Elina Svitolina.

imona Halep va debuta luni, 28 octombrie, la Turneul Campioanelor, în compania jucătoarei din Canada de origine română, Bianca Andreescu. Acesta va fi primul meci dintre cele două sportive din cariera lor.

Vineri, 25 octombrie, a avut loc tragerea la sorţi a celor două grupe de la Turneul Campioanelor. Simona Halep a ajuns în grupa "mov" acolo unde le va avea ca adversare pe Karolina Pliskova, Bianca Andreescu şi Elina Svitolina.

În cealaltă grupă, denumită "roşie", au fost trimise Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Petra Kvitova şi Belinda Bencic.

Duminică, 27 octombrie, va debuta competiţia cu meciurile:

Naomi Osaka - Petra Kvitova

Ashleigh Barty - Belinda Bencic

Meciurile de luni, 28 octombrie:

Karolina Pliskova - Elina Svitolina

Bianca Andreescu - Simona Halep

Kiki Bertens şi Sofia Kenin vor fi rezerve, urmând a intra în turne în cazul în care vor exista accidentări.

Începand din acest an, Turneul Campioanelor se disputa la Shenzhen (China), după ce în ultimii cinci ani s-a jucat în Singapore.

Anul trecut, Turneul Campioanelor a fost câştigat de Elina Svitolina, după o finală cu Sloane Stephens.