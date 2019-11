Spania-România EURO 2020. 23:40 90+3 Centralul a fluierat sfârşitul meciului / Scor final: Spania - România : 5 - 0

Spania-România EURO 2020. 23:36 Oyarzabal şutează din centru direct în poartă de la 25 de metri, iar scorul a devenit 5-0

Spania-România EURO 2020. 23:06 Spania – România 4-0 (F. Ruiz 8, G. Moreno 33, 43, Ad. Rus 45+1)



Echipele probabile:



Spania: Kepa – Carvajal, S. Ramos, I. Martinez, Gaya – F. Ruiz, S. Busquets, Saul – G. Moreno, Morata, S. Cazorla

Rezerve: De Gea, Pau Lopez, Albiol, Pau Torres, P. Alcacer, Thiago Alcantara, Sarabia, Olmo.

România: Tătăruşanu – Benzar, Rus, Nedelcearu, Toşca – Băluţă, R. Marin – I. Hagi, Stanciu, Fl. Coman (Mitriţă 56) – Puşcaş

Rezerve: Lung jr., Niţă, Burcă, Alibec, Bancu, Keşeru, Mogoş, C. Deac

Spania-România EURO 2020. Potrivit Federaţiei Române de Fotbal, se vor depăşi numeric toate prezenţele suporterilor români pe un stadion din deplasare la o partidă din preliminariile pentru Mondial sau Euro, din 2014 şi până în prezent.



"Mulţumim tuturor românilor care au ales să vină să suţină din ţară echipa naţională într-un moment dificil, precum şi celor stabiliţi în Spania şi în ţările din apropiere, pentru ataşamentul lor faţă de tricolori!", a transmis FRF, luni.



Stadionul "Wanda Metropolitano", pe care îşi desfăşoară meciurile de pe teren propriu echipa Atletico Madrid, a fost renovat şi dat în folosinţă în 2017. Acesta dispune de o capacitate de aproximativ 67.000 de locuri.



România a beneficiat de o susţinere masivă şi la precedentul meci disputat, vineri, contra Suediei, pe Arena Naţională, scor 0-2. Echipa condusă de Cosmin Contra a fost susţinută de circa 50.000 de fani.



Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte Spania, luni, de la ora 21:45, pe Stadionul "Wanda Metropolitano, din Madrid, în ultimul joc din grupa F de calificare la EURO 2020. Înaintea acestui joc, tricolorii au ratat calificarea la turneu final din actualele preliminarii.

Spania-România EURO 2020. Gheorghe Hagi a oferit un interviu în presa din Spania, pentru publicaţia iberică AS. "Regele" a vorbit despre întâlnirea de luni seară, 18 noiembrie, de la ora 21:45, dintre Spania şi România şi s-a arătat optimist în ceea ce priveşte viitorul tricolorilor



"Va fi un meci interesant. Păcat de faptul că nu am reuşit să învingem Suedia. Aveam o oportunitatea foarte bună să ne calificăm la Campionatul European, chiar dacă grupa era complicată. Eram aproape. Un rezultat pozitiv cu Suedia, şi poate un egal cu Spania, ne erau deajuns.



În România este la fel de mult talent acum. În ultimii ani, am investit în academii, iar rezultatul a putut fi văzut la ultimul Campionat European de tineret. România are viitor. Cu ceea ce ne luptăm, este prezentul. Jucători foarte buni vin din urmă", a spus Gică Hagi, care a fost întrebat şi despre cum vede el naţionala Spaniei:



"Este o perioadă de tranziţie, este logic. Este un schimb de jucători, au dispărut cei care au câştigat Campionate Europene şi Mondiale. Acum trebuie să vină transformarea. Cel mai important lucru este să urmăreşti talentul şi să faci un joc bun. Sunt jucători tineri care practică un fotbal bun, în care domină ritmul de joc. Sunt promiţători. Am văzut asta deja, la ultimul Campionat European de tineret.



(n.red. - Dar Casillas, Xavi, Iniesta, Villa ... Erau altceva) - Nu este uşor să menţi acelaşi nivel. Trebuie să ai grijă de jucătorii noi şi să le acorzi încredere. Unde este talent şi o mentalitate bună, succesul de obicei se repetă. Cu siguranţă Spania va continua să facă lucruri măreţe".

Spania-România EURO 2020. Iulian Cristea, lăsat în afara lotului pentru meciul Spania-România



Iulian Cristea, jucătorul echipei FCSB, a fost lăsat în afara lotului pentru meciul Spania-România, din preliminariile EURO 2020, care va avea loc luni, de la ora 21:45.



Federaţia Română de Fotbal a anunţat, luni, lista celor 23 de jucători pentru partida de la Madrid, iar Iulian Cristea este singurul jucător lăsat în afara lotului dintre cei convocaţi.



În meciul cu Suedia, disputat vineri, pe Arena Naţională, scor 0-2, Cristea a făcut parte din lot, însă a fost rezervă neutilizată. Atunci, lăsat în afara lotului a fost Andrei Burcă, de la CFR Cluj, care îi va lua locul acum lui Iulian Cristea.



Lotul României pentru meciul cu Spania şi numerele purtate de jucători:



1. Silviu Lung • 2. Romario Benzar • 3. Alin Toşca • 4. Adrian Rus • 5. Ionuţ Nedelcearu • 6. Andrei Burcă • 7. Denis Alibec • 8. Nicolae Stanciu • 9. George Puşcaş • 10. Ianis Hagi • 11. Nicuşor Bancu • 12. Ciprian Tătăruşanu • 13. Claudiu Keşeru • 14. Vasile Mogoş • 15. Tudor Băluţă • 16. Florin Niţă • 17. Ciprian Deac • 18. Răzvan Marin • 19. Constantin Budescu • 20. Alexandru Mitriţă • 21. Dan Nistor • 22. Alexandru Cicâldău • 23. Florinel Coman



Spania-România EURO 2020. România va susţine luni, 18 noiembrie, de la ora 21:45, ultimul meci din campania de calificări la Campioanatul European din 2020. Echipa naţională pregătită de Cosmin Contra o va întâlni pe Spania, pe "Wanda Metropolitano", stadionul grupării din La Liga, Atletico Madrid.



La conferinţa de presă susţinută înaintea meciului, selecţionerul ibericilor, Robert Moreno, a glumit şi s-a lăudat singur:



"Îmi dau nota 10 pentru rezultatele şi jocul echipei. Când dai totul tu şi staff-ul tău şi vine un moment în care şi jucătorii fac aceaşi lucru nu poţi să te notezi decât cu nota zece. Am jucat incredibil de bine. Asta îmi spune şi mama când vorbim la telefon şi sunt de acord cu ea. Nu pot să le cer mai mult staff-ului şi echipei decât ceea ce fac", a mărturisit tehnicianul spaniol, care a mai adăugat:



"Avem o echipă foarte bună. Sunt şi alte echipe foarte bune, dar într-un turneu final se pot întâmpla multe lucruri".



Robert Moreno s-a implicat şi el în dezbaterea rămânerii sau plecării lui Cosmin Contra la cârma echipei naţionale. Antrenorul iberic îl susţine pe "Guriţă":



"Nu cred că va fi mai uşor. Atunci când e miză e tensiune care poate afecta. Acum nu e nimic în joc. Asta cred că face lucrurile mai periculoase. Mi-ar plăcea ca dacă el vrea, Cosmin să rămână. A făcut treabă bună. A întinerit echipa, am văzut echipa lui muncind, am văzut lucruri bune şi mi se pare că e un antrenor foarte bun. Am fost puţin pesimişti şi ne-am gândit că în acest meci se va disputa calificarea şi atunci ne-am gândit că oamenii din Madrid vor umple Wanda. Vor fi mulţi români, e o naţiune cu mulţi oameni care locuiesc aici, dar ne-am gândit la asta (n.red. - că se va disputa calificarea)".



Spania-România EURO 2020. Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte Spania, luni, de la ora 21:45, pe Stadionul "Wanda Metropolitano, din Madrid, în ultimul joc din grupa F de calificare la EURO 2020. Înaintea acestui joc, tricolorii au ratat calificarea la turneu final din actualele preliminarii.



Vineri, România a pierdut meciul cu Suedia, disputat pe Arena Naţională, scor 0-2, ratând astfel şansa de a se califica la turneul final din preliminarii. Astfel, miza meciului cu Spania este una destul de redusă. De asemenea, partida de la Madrid ar putea fi ultima pentru selecţionerul Cosmin Contra, care a anunţat că înţelegerea sa cu Federaţia Română de Fotbal expiră în luna decembrie în cazul în care nu reuşeşte să califice naţionala la EURO 2020.



Potrivit FRF, Spania şi România s-au întâlnit de 17 ori. Palmaresul este unul foarte echilibrat, spaniolii având 6 victorii, iar România 5. De asemenea, 6 partide s-au încheiat la egalitate. Ultimul joc dintre cele două formaţii a avut loc pe 5 septembrie 2019, pe Arena Naţională, meci pe care ibericii l-au câştigat cu scorul de 2-1.



Înaintea meciului cu Spania, Cosmin Contra a explicat că va avea o discuţie cu oficialii Federaţiei Române de Fotbal, după jocul de la Madrid, în care se va stabili dacă va continua sau la echipa naţională.



”Am discutat cu preşedintele, dar nu am discutat dacă voi continua. L-am rugat să mă lase să pregătesc acest meci, apoi vom analiza câteva zile şi, probabil spre sfârşitul săptămânii viitoare, vom vorbi despre ce va fi pe viitor. Nu am luat nicio decizie, e important să ai timp de gândire, să analizezi la rece ce ai făcut. Dacă voi simţi că nu mai are rost să continui, nu voi mai continua.



Sunt foarte corect cu ce se întâmplă, sunt trei echipe cu care ne-am luptat la calificare şi contra cărora n-am reuşit nicio victorie. Principalul responsabil sunt eu, după meciul de mâine şi nişte zile de gândire voi lua o decizie. Realitatea crudă e că nu am câştigat niciun meci contra celor trei adversari. Au fost critici şi când mergea bine naţionala. Există o limită însă a bunului simţ, avem şi noi familii, părinţi care suferă, plâng””, a declarat Cosmin Contra la conferinţa de presă.



Din grupa F de calificare la EURO 2020, Spania şi Suedia şi-au asigurat prezenţa la turneu final. În cazul în care Norvegia obţine un rezultat mai bun decât al României în ultima rundă, tricolorii vor încheia grupa pe locul 4.



Clasamentul grupei F, cu o rundă rămasă de disputat:



1. Spania - 23 de puncte

2. Suedia - 18 puncte

3. România - 14 puncte

4. Norvegia - 14 puncte

5. Insulele Feroe - 3 puncte

6. Malta - 3 puncte



Deşi nu mai poate obţine calificarea la EURO 2020 din preliminarii, tricolorii vor mai avea o şansă la barajul din Liga Naţiunilor, care presupune disputarea a două runde (semifinală şi finală) împotriva unui adversar care urmează să fie desemnat. Tragerea la sorţi pentru acest baraj va avea loc vineri, 22 noiembrie.

