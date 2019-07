Meciul se îndrepta către o victorie a dublului româno-olandez. După un an 2018 destul de dificil, în care a fost chinuit de accidentări, românul joacă din nou un tenis de cea mai bună calitate în turneele de dublu. Alături de Jean Julien Rojer, Horia şi-a regăsit cadenţa şi este din nou în sferturile de finală la Wimbledon. Practic, perechea româno-olandeză s-a calificat între cele mai bune opt dubluri în al doilea turneu de Grand Slam consecutiv, după ce a realizat aceeaşi performanţă şi la Roland Garros.

Dar Horia şi Julien privesc şi mai sus la Wimbledon, mai ales că istoria le recomandă acest lucru. În 2015, Tecău şi Rojer au câştigat primul turneu de Grand Slam în această formulă de echipă. Românul mai are în palmares alte trei finale la All England Club la seniori, în perioada 2010-2012 alături de suedezul Lindstedt. În sferturile de finală, Tecău şi Rojer vor evolua cu învingătorii dintre Jebavy / Oswald vs Cabal / Farah.

Foto: Hepta