Jucătoarea din Canada a continuat evoluţia bună din prima manşă. A câştigat al patru-lea game la rând, pe propriul serviciu. Simona Halep a revenit în joc a câştigat şi ea pe propriul serviciu şi a reuşit un break, preluând astfel conducerea, 2-1. Bianca Andreescu a echilibrat din nou situaţia, după un re-break, scor 2-2. Simona Halep s-a distanţat la două game-uri, 4-2, dar canadianca a întors, a egalat la 4-4, iar ulterior s-a mers cap la cap.

S-a intrat în tie-break, unde românca a fost mai solidă la serviciu şi la retur şi s-a impus cu 7-6. La scorul de 6-5, Andreescu a avut o oportunitate de meci.

Primul set

Simona Halep a câştigat primul game al meciului cu Bianca Andreescu, pe propriul serviciu, după ce jucătoarea în vârstă de 19 ani egalase de la 15-40. Adversara din Canada nu a avut însă probleme pe serviciu, a pierdut un singur punct şi a egalat, 1-1. Bianca a reuşit primul break al întâlnirii, în care a revenit de la 15-30. Simona a realizat re-break-ul, după ce a recuperat de la 30-40, după care a preluat conducerea şi a încheiat game-ul cu cinci puncte la rând, scor 3-2.

Bianca Andreescu a echilibrat din nou situaţia, după primul game la 0 din acest meci, 3-3. Numărul patru WTA a trecut din nou în avantaj după ce a realizat al doilea break din această întâlnire, 4-3. Andreescu s-a impus din nou, a ajuns la un game distanţă de câştigarea primului set, 5-3.

Andreescu a reuşit să ia primul set, după 39 de minute de joc, cu scorul de 6-3.

Ştire iniţială

„Sunt încântată şi eu că voi juca împotriva ei (n.red. - Bianca Andreescu). Va fi o provocare pentru mine, pentru că am avut un an cu multe suişuri şi coborâşuri. Am avut un mare vârf la Wimbledon, dar în rest am fost destul de jos. Nu mă gândesc dacă voi câştiga sau dacă nu voi câştiga aici. Îmi doresc doar să pot să joc meciurile”, a spus Simona Halep, înaintea debutului la Turneul Campioanelor.

Pentru fostul lider mondial este a cincea prezenţă la Turneul Campioanelor, iar cea mai bună performanţă a fost în anul 2014, atunci când a pierdut finala în faţa Serenei Williams, în două seturi, 3-6, 0-6. În celelalte trei ediţii, Simona Halep nu a trecut de faza grupelor (2015, 2016, 2017). Şi anul trecut s-a calificat la competiţia care se desfăşoară cu primele opt cele mai bune jucătoare de tenis din lume, dar nu a putut juca din cauza unei accidentări.

La Turneul Campioanelor, Simona Halep îl va avea alături pe antrenorul australian, Darren Cahill, pe care fostul lider mondial l-a ales pentru on-court coaching pentru primul meci al său din acest an de la Shenzhen, contra canadiencei de origine română, Bianca Andreescu. Alături de Simona, în China, se află şi antrenorul român, Daniel Dobre.

De cealaltă parte, pentru Bianca Andreescu aceasta este prima prezenţă la Turneul Campioanelor.

„E ca şi cum ai juca direct în sferturi la un Slam. Dar am avut o pregătire bună. Vin după nişte victorii bune (n.red. - Bianca a câştigat 7 din 8 meciuri versus Top 8 WTA în 2019).

Eu şi Simona? Întotdeauna mi-am dorit să joc împotriva ei. În sfârşit am şansa asta. Sunt nerăbdătoare.

Cred că am jucat o singură dată în sistem de grupă, în Junior Fed Cup. La individual, niciodată. Va fi super. Dar nu va fi uşor. Am realizat însă că joc bine sub presiune. Nu mă întrebaţi cum. Cred însă că îmi ridic nivelul inconştient la un nivel superior şi sunt recunoscătoare pentru asta. De aceea consider că joc atât de bine împotriva celor mai bune jucătoare. Însă asta a funcţionat mai ales când porneam cu şansa a doua. Să vedem cum va fi acum”, a spus Bianca Andreescu, la întâlnirea cu mass-media înainte de startul Turneului Campioanelor.