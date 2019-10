Simona Halep, după victoria cu Bianca Andreescu: Sunt foarte fericită că am câştigat

Simona Halep a avut un debut extrem de greu la Turneul Campioanelor, în faţa Biancăi Andreescu şi a recunoscut acest lucru la finalul meciului. După două ore şi 30 de minute de joc efectiv, sportiva noastră a declarat că a avut parte de o partidă epuizantă, dar că e fericită pentru victorie.

„E o performanţă excepţională să fiu la acest turneu pentru al şaselea an la rând. A fost un meci greu, e o jucătoare grozavă. Ştiam Bianca e jucătoare fantastică, că va lupta pânâ la sfârşit. Sunt moartă! Dar voi avea timp de recuperare. Sunt foarte fericită că am câştigat un meci la Turneul Campioanelor. N-am jucat prea mult de la Wimbledon!

Îmi place să joc sub presiune. Sunt fericită că am putut lupta cu o jucătoare cu 10 ani mai tânără. Sunt mândră de jocul meu din această seară. Am văzut multe steaguri româneşti. Vă mulţumesc! Simt iubirea voastră!”, a spus Simona Halep la finalul partidei.

Următorul meci din grupă al româncei este programat pe 30 octombrie, împotriva Elinei Svitolina care şi-a câştigat şi ea duelul de debut.

Reacţia presei din Canada după meciul dintre Simona Halep şi Bianca Andreescu

Presa din Canada a reacţionat imediat după partida dintre Simona Halep şi Bianca Andreescu, de la Turneul Campioanelor.

Jurnaliştii apreciază modul în care a luptat Andreescu în faţa româncei şi pun eşecul pe seama lipsei de experienţă. Au vorbit în termeni laudativi la adresa ei, dar sunt de părere că respectul faţă de Simona Halep a fost unul foarte mare, acesta fiind o cauză destul de importantă care a dus la rezultatul final.

„Bianca Andreescu a trebuit să se descurce cumva dintr-o fundătură timpurie, în finalele WTA. Are acum două înfrângeri la rând după o serie de 17 victorii consecutive şi este pentru prima dată când pierde de două ori consecutiv. Ultima dată s-a întâmplat în iulie-august 2018. A fost prima întâlnire din carieră cu o jucătoare pe care o admira din copilărie. Familia lui Andreescu provine din România, iar adolescenta a petrecut o perioadă bună din copilărie în România” - Associated Press Canda.

„Bianca şi-a înfruntat idolul din copilărie şi a avut un mare respect pentru ea” – Radio Canada.

Ştire iniţială

Simona Halep a câştigat primul game al meciului, pe propriul serviciu, după ce jucătoarea în vârstă de 19 ani egalase de la 15-40. Adversara din Canada nu a avut însă probleme pe serviciu, a pierdut un singur punct şi a egalat, 1-1. Bianca a reuşit primul break al întâlnirii, în care a revenit de la 15-30. Simona a realizat re-break-ul, după ce a recuperat de la 30-40, după care a preluat conducerea şi a încheiat game-ul cu cinci puncte la rând, scor 3-2.

Bianca Andreescu a echilibrat din nou situaţia, după primul game la 0 din meci, 3-3. Numărul patru WTA a trecut din nou în avantaj după ce a realizat al doilea break din întâlnire, 4-3. Andreescu s-a impus din nou, a ajuns la un game distanţă de câştigarea primului set, 5-3. Andreescu a reuşit să ia manşa, după 39 de minute de joc, cu scorul de 6-3.

În setul al doilea, jucătoarea din Canada a continuat evoluţia bună. A câştigat al patru-lea game la rând, pe propriul serviciu. Simona Halep a revenit în joc a câştigat şi ea pe propriul serviciu şi a reuşit un break, preluând astfel conducerea, 2-1. Bianca Andreescu a echilibrat din nou situaţia, după un re-break, scor 2-2. Simona Halep s-a distanţat la două game-uri, 4-2, dar canadianca a întors, a egalat la 4-4, iar ulterior s-a mers cap la cap. S-a intrat în tie-break, unde românca a fost mai solidă la serviciu şi la retur şi s-a impus cu 7-6. La scorul de 6-5, Andreescu a avut o oportunitate de meci.

Decisivul a început sub nota echilibrului în primele două game-uri, fiecare sportivă punctând pe tabelă cu propriul serviciu. Ulterior a început un ”val” de break-uri (5), la mijlocul setului, care a dus scorul la 5-3 pentru Simona Halep. Sportiva noastră a urmat la serviciu şi a închis meciul cu 6-3.

În celălalt meci al grupei, Elina Svitolina (Ucraina; 8 WTA) s-a impus în două seturi, 7-6(12); 6-4 în faţa Karolinei Pliskova (Cehia; 2 WTA).

Clasamentul grupei după prima etapă:

1. Elina Svitolina - 1 punct

2. Simona Halep - 1 punct

3. Bianca Andreescu - 0 puncte

4. Karolina Pliskova - 0 puncte