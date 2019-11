Setul decisiv a început cu un break reuşit de Simona Halep. La scorul de 2-1 la game-uri, Karolina Pliskova a reuşit un break, scorul transformându-se în 2-2. Scorul a devenit 4-2, Pliskova trecând în avantaj, după ce a mai reuşit o minge de break în faţa jucătoarei române. Halep a mai redus din diferenţa la game-uri, scorul devenind 5-4, după un break reuşit de româncă. Karolina Pliskova a reuşit victoria după o oră şi 45 de minute.

În urma victoriei obţinute în faţa Simonei Halep, Karaolina Pliskova a devenit cea de-a patra jucătoare calificată în semifinalele Turneului Campioanelor.

Simona Halep - Karolina Pliskova, 1-1 la seturi. Meciul a ajuns în decisiv

Simona Halep (28 ani, nr. 5 WTA) şi Karolina Pliskova (27 ani, nr. 2 WTA) s-au întâlnit pentru a 11-a oară în carieră. Cele două se duelează în meciul al treilea din Grupa Mov de la Turneul Campioanelor pentru calificarea în semifinalele competiţiei.

Primul set a fost câştigat fără probleme de jucătoarea din Cehia. Karolina Pliskova a început calmă şi sigură pe ea meciul decisiv cu Simona Halep. În doar 13 minute a dus scorul la 4-0 la game-uri. Jucătoarea din Cehia a continuat să se impună în faţa Simonei Halep şi a câştigat primul set la zero, 6-0, după doar 21 de minute de joc.

În actul secund, Simona a început cu un break, câştigând astfel primul game al partidei. Halep a câştigat şi pe propriul serviciu, dar a fost egalată la game-uri de Pliskova, 2-2. Fostul lider mondial a câştigat însă următoarele patru game-uri la rând şi s-a impus în setul doi, scor 6-2, după 37 de minute de joc, ducând meciul în decisiv.

Ştire iniţială

Simona Halep (28 ani, nr. 5 WTA) şi Karolina Pliskova (27 ani, nr. 2 WTA) au început meciul decisiv din Grupa Mov de la ediţia 2019 a Turneului Campioanelor. Câştigătoarea întâlnirii se va califica în semifinalele competiţiei de la Shenzhen.

Simona Halep a început bine turneul. În primul meci din Grupa Mov s-a impus în faţa Biancăi Andreescu, în trei seturi, scor 3-6, 7-6, 6-3, în timp ce în a doua partidă a fost învinsă de Elina Svitolina (5-7, 3-6).

„O să mă focusez pe jocul meu. Voi avea un plan de joc şi voi şti ce este de făcut pentru a câştiga. Vreau neapărat să înving, obiectivul principal este calificarea în semifinale.

Am deja 4 ani fără să ies din grupe. Dar vom vedea. Am speranţe că mă voi recupera, în acest moment sunt puţin obosită şi am speranţe că voi juca mai bine decât azi”, a spus Halep, la finalul meciului cu Svitolina, care a dezvăluit ce a vorbit cu antrenorul ei, Darren Cahill, referitor la înfrângerea suferită:

„Trebuie să schimb ceva din punct de vedere tactic. Am vorbit cu Darren după meci despre asta. De fapt, este ceva ce trebuie sa schimb. Voi continua să îmi schimb jocul, să vin cu ceva nou din punct de vedere tactic”.

De cealaltă parte, adversara Simonei, jucătoarea din Cehia a pierdut primul meci de la Turnul Campioanelor, în faţa Svitolinei, şi a ajuns în lupta pentru „Careul de Aşi”, după ce Bianca Andreescu s-a retras în a doua partidă din cauza durerilor la genunchi.

„Va fi un meci pe care îl va câştiga cine are nervii mai tari! Asta pentru că amândouă ştim că cine pierde, pleacă acasă. Dar suntem obişnuite cu acest lucru. Va fi un meci dificil pentru mine, ea va încerca schimburi cât mai lungi, seamănă la stil cu Elina Svitolina şi chiar dacă am pierdut în faţa ei nu am făcut un meci rău. Svitolina a bătut-o şi pe Simona, aşa că va fi un meci echilibrat.

Am jucat contra ei pe toate suprafeţele, poate mai puţin pe iarbă. Nu cred că va apărea ceva nou, ne ştim bine, ea are jocul ei, eu am stilul meu. Nu va conta suprafaţa de joc, dar pentru că este mai lentă, vom juca mai mult, cu schimburi mai lungi.

Am văzut meciurile ei, cum construieşte punctele, am învins-o ultima oară la Miami, am încredere în mine”, a spus Karolina Pliskova, înaintea duelului cu Simona Halep.

Simona conduce cu 7-3 în scorul întâlnirilor directe, dar în 2019 şi au împărţit victoriile. Pliskova s-a impus în semifinale la Miami, cu 7-5, 6-1, în timp ce românca a învins în duelul de Fed Cup în 3 seturi.