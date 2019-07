După ce a trecut fără mari probleme de cvintupla campioană Venus Williams (44 WTA) în primul tur, Gauff a avut parte de o misiune similară, terminând partida în doar o oră şi nouă minute. Jucătoarea venită din calificări s-a arătat emoţionată la finalul partidei, însă nu renunţă la visul de a câştiga turneul, aşa cum anunţase încă după victoria cu Venus Williams.

„Sunt încă şocată că mă aflu aici. Am jucat bine în punctele când am fost sub presiune, nu mi-am permis să mă relaxez. Cred că pot bate pe oricine”, a declarat Cori Gauff, potrivit BBC TV.

John McEnroe (60 de ani), triplu campion la Wimbledon, crede că Gauff poate scrie istorie şi să ajungă până în ultimele faze ale turneului de Mare Şlem. În turul următor, americanca o va înfrunta pe Polona Hercog (60 WTA), cea care a trecut în precedenta rundă de favorita 17, Madison Keys. Partida va avea loc vineri, la o oră ce va fi stabilită ulterior.

„Sper că părinţii ei vor gestiona bine succesul său. Vor exista foarte multe oferte de sponsorizare pentru ea. La modul în care joacă în acest moment şi la felul în care se comportă pe teren, nu multe jucătoare îi pot face faţă. Gauff e favorită în meciul cu Hercog”, a declarat McEnroe, potrivit sursei citate.

În cazul în care va continua parcursul bun, Cori Gauff o poate întâlni în faza optimilor pe Simona Halep (7 WTA), cea care se va duela în turul al treilea cu Victoria Azarenka (40 WTA). În continuare, tabloul arată un posibil traseu pentru învingătoare cu Caroline Wozniacki în sferturi, Karolina Pliskova în semifinale şi Ashleigh Barty sau Serena Williams în finală.

Foto: Hepta