Teoretic, cel puţin, cele mai grele dueluri le au Gabriela Ruse (venită din calificări), Ana Bogdan şi Sorana Cîrstea. Ele vor da peste adversare cu performanţe remarcabile în circuit şi cu poziţii foarte bune în ierarhia WTA.

Meciurile româncelor, luni:

Sorana Cîrstea (76 WTA) vs. Amanda Anisimova (SUA; 26 WTA)

Ana Bogdan (134 WTA) vs. Johanna Konta (Marea Britanie; 29 WTA)

Mihaela Buzărnescu (47 WTA) vs. Jessica Pegula (SUA; 74 WTA)

Simona Halep (7 WTA) vs. Aliaksandra Sasnovich (Belarus; 37 WTA)

Monica Niculescu (113 WTA) vs. Andrea Petkovic (Germania; 70 WTA)

Gabriela Ruse (177 WTA) vs. Julia Goerges (Germania; 18 WTA)