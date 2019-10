Alonso s-a prezentat, miercuri, la Tribunalul din Madrid, în procesul în care este implicat, cu privire la trei acuzaţii de fraudă comise între 2010-2012.

Potrivit AS, procurorul a cerut pedeapsa cu închisoarea pentru Xabi Alonso şi o amendă în valoare de 4 milioane de euro.

Xabi Alonso nu este singurul fotbalist implicat în astfel de situaţii. Printre jucătorii care au întâmpinat astfel de probleme se numără Ronaldo, Falcao sau Messi. Aceştia au ajuns la o înţelegere cu autorităţile pentru a evita pedeapsa cu închisoarea. Pe de altă parte, Xabi Alonso a considerat că nu a comis nicio infracţiune şi a ales să se înfrunte în instanţă.

„Dacă am convingerea şi încrederea că nu am greşit cu nimic, că am colaborat încă de la început şi că nu am ascuns nimic, trebuie să mă apăr şi să mă încred în justiţie. De asta am ajuns aici şi voi merge până la capăt”, a spus Alonso, conform AS.

Foto: Xabi Alonso / Facebook