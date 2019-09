Născută din părinţi români, dar reprezentând Canada, Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, şi-a stabilit astfel cea mai bună performanţă a carierei în turneele de Mare Şlem, făcând pasul în premieră în săptămâna a doua a unui turneu de Mare Şlem. Campioană la Indian Wells şi Toronto, Bianca a reuşit a doua sa victorie în 2019 din tot atâtea meciuri disputate contra lui Wozniacki.

Trecută deja de pragul de 40 de victorii în 2019, Bianca Andreescu a dat practic start sezonului său excelent cu un meci câştigat la Auckland în faţa lui Wozniacki, cu acelaşi scor de 6-4, 6-4, în ceea ce s-a dovedit ulterior a fi doar un punct semnificativ pe traiectoria sa dinspre poziţia 152 WTA, ocupată la începutul sezonului, şi actualul loc 15 deţinut în clasamentul mondial.

Bianca Andreescu şi Caroline Wozniacki au făcut schimb de break-uri în startul partidei, apoi canadianca a reuşit break-ul decisiv al manşei întâi în game-ul cu numărul şapte. În setul secund s-au reuşit nu mai puţin de şapte break-uri: Bianca a dominat startul, desprinzându-se la 3-0, Wozniacki a egalat la 3, apoi Andreescu a revenit la conducere cu un nou break, fără să poată confirma pe serviciu, pentru ca apoi desprinderea decisivă să vină la 4-4, dubla finalistă de la New York aflată de partea cealaltă a fileului nemaicâştigând decât un punct până la finalul partidei.

„M-am simţit cu adevărat bine. Am început excelent primul set, la fel şi în al doilea. Am avut 3-0, apoi, aşa cum mă aşteptam, ea a găsit o cale şi a schimbat câteva lucruri. La finalul meciului mi-am spus - oh, Doamne, chiar se întâmplă? E un vis împlinit. M-am pregătit bine şi mi-am stăpânit bine emoţiile azi”, a declarat Bianca Andreescu, la conferinţa de presă de la finalul partidei.

Bianca Andreescu se va duela în optimi, pentru un loc în sferturi, cu americanca Taylor Townsend.

Tabloul complet al optimilor US Open 2019 la simplu feminin:



Naomi Osaka (#1) - Belinda Bencic (#13)

Donna Vekic (#23) - Julia Goerges (#26)

Taylor Townsend - Bianca Andreescu (#15)

Kristie Ahn - Elise Mertens (#25)

Elina Svitolina (#5) - Madison Keys (#10)

Johanna Konta (#16) - Karolina Pliskova (#3)

Serena Williams (#8) - Petra Martic (#22)

Qiang Wang (#18) - Ashleigh Barty (#2)