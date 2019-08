Meciul s-a terminat în 3 seturi, după mai bine de două ore de joc. Halep s-a impus în primul set, 6-2, graţie a două break-uri, după un joc foarte solid. În următoarele două seturi însă, nivelul adversarei a crescut, iar meciul s-a închis cu 6-3; 7-6.

Simona Halep a ratat astfel un duel cu o româncă în turul 3. Dacă ar fi trecut de sportiva din SUA, ea dădea peste Sorana Cîrstea (106 WTA), care s-a impus în 3 seturi în runda secundă. Aliona Bolsova Zadoinov (Spania; 100 WTA) a pus probleme doar în primul joc, când graţie a două break-uri în plus şi-a adjudecat manşa cu 6-3. Sorana Cîrstea a revenit însă şi merge mai departe, după 6-4; 6-2.

Gael Monfils a reuşit, joi noapte, cea mai rapidă victorie în turul secund pe tabloul masculin, 6-3, 6-2, 6-2 în faţa lui Marius Copil, într-o oră şi 23 de minute (neluând în calcul duelul Rublev-Simon încheiat după 41 de minute, prin abandonul francezului).

Favoritul 13 al turneului de la Flushing Meadows a pus punct meciului cu elevul lui Andrei Pavel cu o execuţie fantezistă, profitând de faptul că Marius Copil lăsase, practic, tot terenul liber. Marius Copil rămâne cu satisfacţia de a fi încheiat sezonul de Grand Slam-uri din 2019 aşa cum îl şi începuse în Australia, cu prezenţă în turul secund - o premieră în cariera sa. Arădeanul îşi va păstra locul în prima sută mondială.

Semifinalist la Rogers Cup în această lună, Gael Monfils îl va înfrunta pentru un loc în optimi pe canadianul Denis Shapovalov, locul 33 în clasamentul mondial, care a trecut cu 6-4, 7-6(2), 6-2 de elveţianul Henri Laaksonen.

Reacţia Simonei Halep după eliminarea de la US Open: Sunt dezamăgită de jocul meu

Simona Halep nu a trecut nici în acest an de primele faze ale turneului de Mare Şlem - US Open, iar la conferinţa de presă nu şi-a ascuns dezamăgirea. Fostul lider mondial a recunoscut că este supărată pentru înfrângere, pentru că spera să ajungă în fazele finale ale competiţiei.

„M-am obişnuit. Este al treilea an, sunt dezamăgită. Aveam aşteptări de la mine, să fiu încrezătoare şi să simt jocul. Dar astăzi a fost diferit. Am fost foarte aproape. Am avut minge de meci. Însă uneori se întâmplă. Trebuie doar să privesc înainte. Sunt campioana de la Wimbledon, aşa că nu voi strica asta”, a spus Simona Halep, care a fost fair-play şi a evidenţiat jocul bun al adversarei.

„Cred că a jucat extraordinar. A fost inspirată la fiecare minge. A venit mult la fileu şi nu a ratat mult. În plus, returul meu a fost slab, pentru că nu am putut simţi ritmul unei stângace. Serviciul nu era foarte puternic, dar mingea se mişca prea mult şi nu o simţeam. Apoi cred că am jucat un pic cu tactica greşită. Ea a fost foarte aproape de fileu. Nu am fost deloc inspirată astăzi, dar am luptat.

Sunt un pic supărată din cauza tacticii şi a modului în care am jucat. Dar nu este o dramă. Ea a jucat foarte bine. A meritat victoria pentru că a dat totul şi nu s-a gândit la eşec. A crezut sută la sută. Am jucat de câteva ori împotriva ei şi ştiam cum joacă. Dar astăzi a schimbat. A mers la fileu, aşa că a fost un pic diferit. La un moment dat, am pierdut ritmul în setul doi şi nu ştiam ce trebuie să schimb. La multe mingi ea a fost mult mai ispirată decât mine. Am jucat de fiecare dată acolo unde era ea. Nu am mai jucat niciodată cu cineva care să vină atât de des la fileu”.