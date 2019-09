României i-a fost anulat golul marcat de Răzvan Marin, din minutul 11, după ce arbitrul tuşier a ridicat fanionul pentru o poziţie de ofsaid, în care s-a aflat Florin Andone.

La una dintre primele faze ale reprizei secunde, George Puşcaş a marcat, în minutul 47, primul gol al partidei. Ianis Hagi a centrat din corner, iar Puşcaş a reluat cu capul.

În minutul 87, arbitrul tuşier i-a anulat golul reprezentativei Maltei, înscris de Farrugia, din cauza unui ofsaid.

Echipele folosite:

România: Tătăruşanu – Chipciu, Rus, Chiricheş, Ştefan – Cicâldău, Marin (Stanciu 59), Bordeianu, Hagi (Grozav 71) – Andone, Puşcaş (Keşeru 77)

Malta: Bonello – Muscat, Agius, Borg – Mbong, Gambin (Zerafa 81), Muscat, Vella (Grech 86), Corbolan – Nwoko (Effiong 71), Farrugia

George Puşcaş: Cele trei puncte sunt cele mai importante

George Puşcaş a declarat, duminică, în urma victoriei înregistrate în faţa Maltei, cu scorul de 1-0, din preliminariile Euro 2020, că, deşi nu au fost înscrise multe goluri, cele mai importante lucruri sunt cele trei puncte.

”Cred că cele trei puncte sunt cele mai importante. Poate publicul voia un joc cu mai multe goluri. Nu am găsit destule spaţii în prima repriză. Mă bucur că pot ajuta echipa să ia cele trei puncte şi sper să pot marca în continuare pentru că vor urma meciuri mult mai dificile. Suntem în cărţi, suntem la mâna noastră şi trebuie să aşteptăm jocurile grele. Încet, încet cred că vor apărea mulţi jucători tineri în echipa naţională. Suporterii au continuat să cânte cu noi şi să ne susţină. Trebuie să promitem că vom da totul în meciurile care vor urma”, a spus George Puşcaş, la Pro TV.

Cosmin Contra: Trebuia să câştigăm acest meci cu orice preţ

Selecţionerul României, Cosmin Contra, a declarat, duminică, în urma victoriei înregistrate în faţa Maltei, cu scorul de 1-0, din preliminariile Euro 2020, că, din cauza lipsei de experienţă, jocul tricolorilor nu a fost foarte calitativ.

”Jocul nu a strălucit în a doua repriza. Primele 20 de minute, unde am avut câteva ocazii, plus un gol anulat, dar perfect valabil. Trebuia să câştigăm acest meci cu orice preţ. Poate această lipsă de experienţă a făcut ca jocul să fie lipsit de luciditate. Adversarii au fost agresivi, au ieşit pe contraatac. Rămânem în cursa calificării. Trebuie să analizez foarte bine şi să iau deciziile corecte la următoarea convocare. Am vrut să mobilizez jucătorii şi să îi fac conştienţi de importanţa acestui joc. Au început bine meciul, dar.. Ne grăbeam să ajungem repede la poartă. Bordeianu şi Rus au confirmat astăzi destul de mult. Avem patru săptămâni în care să pregătim meciurile cu Insulele Feroe şi cu Norvegia”, a declarat Cosmin Contra, la PRO X.

La data de 12 octombrie, România se va înfrunta cu Insulele Feroe, în următoarea rundă a preliminariilor pentru Euro 2020.