Mats Wilander (54 de ani), fost tenismen cu şapte titluri de Mare Şlem în palmares, a analizat duelul dintre cele două jucătoare care au ocupat poziţia 1 în clasamentul WTA şi i-a transmis un avertisment româncei.

După o perioadă excelentă în intervalul 2011-2013, când a ocupat poziţia de lider mondial şi a câştigat două titluri de Mare Şlem, ambele la Australian Open (2012 şi 2013), sportiva din Belarus a decăzut în clasamentul WTA din cauza accidentărilor, lipsind chiar o perioadă bună înainte să nască, în 2016. Mats Wilander este convins că Azarenka va reveni la forma care a consacrat-o şi se va întoarce fără emoţii în primele 10 jucătoare ale lumii.

„Victoria Azarenka are din nou acea foame şi acea dorinţă, însă nu şi-a dat seama cum să o valorifice mai exact. Pare că face totul corect din punct de vedere tactic şi nu are o presiune foarte mare în ceea ce priveşte câştigarea meciurilor. Cred că a realizat câteva lucruri despre ea, cum ar fi faptul că este sănătoasă. Prin aceste două meciuri câştigate la Wimbledon, se va gândi că se apropie de fazele superioare şi va lua fiecare şansă în parte. Sunt 100% convins că va reveni în top 10. Are un stil modern de tenis şi o mentalitate de campioană. Se va întoarce la un moment dat, cu siguranţă, şi va arăta că este o candidată serioasă la câştigarea turneelor", a declarat Wilander, expert Eurosport.

De asemenea, suedezul vede în Azarenka jucătoarea mai experimentată, iar partida se va dovedi a fi un adevărat test pentru jucătoarea din România: "Simona Halep nu şi-ar fi dorit meciul acesta. Sunt două jucătoare care au un joc similar. Aş zice că Azarenka are o experienţă mai mare, a jucat meciuri mai importante decât Halep. Victoria a fost numărul 1 mondial şi a jucat în turnee mari pentru o lungă perioadă. Va fi un meci pe cinste, unul pe care Azarenka îl va aştepta, va savura provocarea. Dacă Azarenka joacă bine, are şanse să câştige".

Azarenka a câştigat fără emoţii primele două partide de la Wimbledon. În turul inaugural, bielorusa a trecut într-o oră şi jumătate de franţuzoaica Alize Cornet, scor 6-4, 6-4. În faza următoare, fostul lider mondial a avut o misiune şi mai uşoară împotriva australiencei Ajla Tomljanovic, pierzând doar două game-uri într-o oră, scor 6-2, 6-0.

De partea cealaltă, Halep a trecut de conaţionala lui Azarenka, Aliaksandra Sasnovich, scor 6-4, 7-5, după ce a avut ceva dificultăţi în actul secund, când a fost condusă cu 5-2. Constănţeanca s-a impus, dar a cedat un set în turul secund contra Mihaelei Buzărnescu, scor 6-3, 4-6, 6-2.

Simona Halep şi Victoria Azarenka s-au mai întâlnit de patru ori, iar cele două şi-au împărţit victoriile. Jucătoarea născută la Minsk s-a impus în primele două jocuri, disputate în 2012, la Doha, respectiv Linz, însă românca şi-a luat revanşa ulterior. Halep a câştigat în 2015, la US Open, şi a triumfat din nou, doi ani mai târziu, chiar la Wimbledon.

