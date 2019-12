Potrivit declaraţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, ovinele salvate au asigurate în prezent toate condiţiile de bunăstare şi asistenţă sanitară-veterinară.



„Din prima zi am mers acolo împreună cu colegii mei. Am încercat să punem pe primul plan salvarea acelor animale. Am reuşit să salvăm 252 de animale. Le-am dus într-o primă fază într-un adăpost, nu departe de port, unde au fost îngrijite, sunt îngrijite, li s-au oferit toate condiţiile şi au fost sub o monitorizare strictă. Din cauza strestului şi a unor incidente, am reuşit până la urmă să stabilizăm 180 de animale; li se oferă cele mai bune condiţii. Sunt asigurate condiţii de bunăstare şi, în momentul de faţă, deja am elaborat o procedură care este afişată pe site-ul ANSVSA pentru ca aceste animale să meargă în grija unor entităţi care doresc să le adopte şi să trăiască până la adânci bâtrâneţi. Avem câteva cereri în acest sens şi vă pot spune că suntem într-o procedură de derulare a trecerii acestor animale din acel adăpost în custodie pentru aceste entităţi, ONG-uri, care doresc să aibă grijă de aceste animale”, a afirmat şeful ANSVSA luni, 23 decembrie 2019.



În plus, Chioveanu a prezentat măsurile suplimentare de intensificare a controalelor şi a supravegherii sanitare veterinare pentru animalele care merg la export, dispuse la nivelul portului.



„Am intensificat controalele oficiale la toate etapele operaţiunilor de export de animale vii către ţările terţe. Am dispus verificarea tuturor centrelor de colectare ovine, bovine autorizate pentru exportul către ţări terţe, în baza unor notificări a intenţiei de încărcare şi a celorlalte documente de pre-export. Am suplimentat echipele de medici veterinari oficiali care verifică îmbarcarea animalelor pe nave, la portul de inspecţie la frontieră Constanţa Nord, de către, cinci medici veterinari oficiali din cadrul DSVSA Constanţa”, a adăugat oficialul Autorităţii. „Am suplimentat numărul medicilor care fac controlul şi monitorizează la nivelul centrelor de colectare îmbarcarea animalelor către punctul de inspecţie la frontieră”.



Duminică, 24 noiembrie 2019, vaporul Queen Hind sub pavilion Palau, cu destinaţia Arabia Saudită, având la bord 14.600 de capete de tineret ovin, se înclina periculos în timpul operaţiunilor de pilotaj pentru dirijarea navei în larg.



Vineri, 29 noiembrie a.c., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa anunţa că operaţiunea de salvare a oilor în cazul navei eşuate se încheia.