Potrivit precizărilor făcute de acesta, pe lângă banii alocaţi subMăsurii 6.1 din PNDR „Instalarea tinerilor fermieri”, pentru tinerii fermieri se va încerca alocarea de terenuri pe care specialiştii din subordinea ministrului le-a identificat în contractele de concesionare care expiră anul acesta şi care nu vor mai fi prelungite.



„Considerăm că este foarte important ca de acest teren să beneficieze cei care se încadrează în categoria de tineri fermieri, ţinând cont de fenomenul de îmbătrânire a fermierilor şi a forţei de muncă din agricultură. Momentan, România are o suprafaţă de 230.000 de ha suprafaţă concesionată, din care niciun hectar pentru tinerii fermieri”, a scris Oros pe Facebook.



În plus, a mai adăugat oficialul guvernamental, bugetul alocat noii sesiuni de proiecte va avea două direcţii, şi anume una care să vizeze tinerii din România, iar cea de a doua, pe cei din Diaspora care doresc să se întoarcă în România şi să facă agricultură, aspecte ce vor face obiectul unei negocieri cu Comisia Europeană in perioada imediat urmatoare.



Într-un interviu acordat de ministrul Agriculturii pentru Gândul.info, acesta preciza că a identificat aproximativ 40 de milioane de euro pe care ar vrea să-i redirecţioneze către tinerii fermieri.



Cele spuse pe pagina sa de Facebook vin să întărească afirmaţiile sale din interviu, potrivit cărora se caută inclusiv posibilitatea de a concesiona terenuri către tinerii fermieri, la pachet cu finanţarea pe dezvoltare rurală.



„Noul director ADS încearcă să afle ce se întâmplă exact cu terenurile. Am aflat, de la domnia sa, că gestiunea terenurilor ADS se află într-un Excel; vedem. Şi acolo trebuie să verificăm zvonurile. Ce este important, directorul general ADS mi-a confirmat că zero hectare au fost acordate, de-a lungul timpului, tinerilor fermieri. Agricultorii tineri mi-au spus nu o dată că, pe lângă finanţarea AFIR, ar fi bine dacă ar exista şi acces la terenurile ADS”, a spus acesta în interviul pentru Gândul.info.



Potrivit datelor pe care Oros le avea la momentul interviului, ADS avea în gestiune circa 319.000 ha. Din acest tota erau cadastrate şi întabulate 111.000 ha, adică doar o treime, iar concesionate vreo 230.000 de hectare. Existau la acea oră aproximativ 89.000 ha „care se aflau în alt stadiu”.

Sursă foto: Adrian Oros/Facebook