Daca sunteti pasionati de masini si v-ati gandit dintotdeauna sa va deschideti un service auto, lansarea unui astfel de business poate fi mult mai usoara decat credeati, in special daca dispuneti de un anumit buget pentru investitia initiala in amenajarea atelierului si echipamente pentru service auto.

Mai devreme sau mai tarziu, fiecare masina are nevoie de revizii, diverse reparatii, schimbari si chiar imbunatatiri estetice sau functionale. E adevarat ca un service auto nu este deloc usor de gestionat, insa daca oferiti servicii de calitate succes-ul este aproape asigurat.

Iata care ar fi pasii pe care ar trebui sa ii parcurgeti atunci cand va deschideti un service auto.

Planul de afacere

In primul rand, chiar dinainte sa va lansati in acest business, trebuie sa aveti un plan de afaceri foarte bine pus la punct. Indiferent ca il faceti singuri sau apelati la serviciile unui expert sau prieteni care sunt deja implicati in acest domeniu, planul de afaceri va ajuta sa intelegeti exact care este amploarea investitiilor in aceasta afacere precum si timpul in care puteti sa va recuperati investitia si sa fiti pe profit.

Un plan de afaceri complet trebuie sa includa toate echipamentele necesare pentru a oferi servicii complete clientului, costurile intiale cu amenajarea spatiului, eventual costurile cu chiria, staff-ul, promovarea si asa mai departe. Puteti sa decideti inca de la inceput daca vreti sa va specializati pe un anumit tip de automobile, si sa cercetati atent care ar fi cererea pe piata de astfel de servicii.

Pregatirea adecvata

Chiar daca doriti doar sa va ocupati de management-ul unui service auto, nu si de repararea masinilor in sine, trebuie sa fiti foarte pregatit in acest domeniu, inca dinainte de a incepe acest business. Nu puteti oferi servicii de calitate daca nu stiti exact ce inseamna o reparatie corespunzatoare, de aceea o minima pregatire tehnica, cat si practica in acest domeniu va vor fi de folos.

Pentru a avea un service auto de succes, trebuie sa va pricepeti foarte bine si la alegerea staff-ului, iar daca nu aveti abilitatile necesare pentru reparatiile auto, trebuie macar sa va pricepeti la gestionarea activitatii si la identificarea personalor potrivite pentru rezolvarea oricaror probleme auto.

Sediul companiei

Gasirea locatiei potrivite pentru un service auto poate fi mai grea decat va asteptati, pentru ca in multe localitati din tara aceste business-uri au fost interzise pe teritoriul localitatii. Trebuie sa ganditi in primul rand la dimensiunea service-ului auto si pozitionarea lui atunci cand vreti sa identificati locatia potrivita.

Atelierul dumneavoastra trebuie sa abia spatiu suficient pentru elevatoare, pentru stationarea autoturismelor si depozitarea diverselor piese pana la finalizarea lucrarilor, spatiu pentru diverse servicii specializate gen vulcanizare sau vopsitorie, birouri, bai si vestiare pentru personal, si multe altele.

Cladirea ar trebui sa aiba suficient spatiu frontal pentru a permite parcarea autovehiculelor si intrari usor accesibile.

Infiintarea firmei

Dupa ce ati identificat si spatiul, urmatorul pas pe care trebuie sa il faceti este infiintarea firmei. Procesul birocratic de deschidere al unei este mult mai usor decat in trecut – trebuie doar sa depuneti la ONRC dosarul pentru inmatricularea firmei, eventual sa va si inregistrati firma in scopuri de TVA.

Apoi, va trebui sa obtineti de la Registrul Auto Roman autorizatia de functionare, plus autorizatia de mediu. Acest pas poate fi putin mai dificil, insa daca apelati la ajutorul unui avocat sau consilier juridic puteti afla exact care sunt toate cerintele pentru obtinerea tuturor autorizatiilor necesare.

Echipa

In cazul in care nu doriti sa va ocupati de toata activitatea singur, formarea echipei este foarte, foarte importanta. O echipa bine aleasa poate face diferenta intre un service slab si un service foarte bun, unde clientii revin cu placere oricand au vreo problema.

Cheia spre succes este sa gasiti mecanici experimentati, capabili sa rezolve orice problema poate aparea la masini, mai noi sau mai vechi, si sa ofere servicii de calitate si profesionalism indiferent de situatie. Dar si personalul aferent, care se ocupa de primirea clientilor si intretinerea relatiilor cu clientii, poate face diferenta.

Apoi, dupa ce ati trecut prin toti acesti pasi, iar service-ul auto este gata pentru deschiderea oficiala, nu va ramane decat sa va ocupati de promovarea lui. O strategie eficienta de marketing va poate ajuta enorm inca de la inceput, iar pentru asta ar fi cel mai indicat sa lucrati cu o agentie care se pricepe atat la campaniile de marketing online cat si la metodele de promovare offline.

Nu va incarcati cu task-uri la care nu va pricepeti foarte bine. Incercati sa va concentrati exclusiv pe management-ul afacerii dumneavoastra daca vreti sa aveti o clientela cat mai mare. Seriozitatea, profesionalismul si calitatea serviciilor va pot duce mai devreme sau mai tarziu catre succes.