Primarul comunei Floreşti, Horea Şulea, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că noua şcoală dispune de laboratoare, spaţii anexe pentru laboratoare, cabinet medical cu sală de tratamente, sală de festivităţi, cabinet informatică, bibliotecă - sală de lectură.

„Am inaugurat nouă şcoală din Floreşti, prima construită de la zero după 1990 în comună, investiţia ridicându-se la 9,7 milioane de lei, din fonduri asigurate de la bugetul local. Şcoala are o capacitate de 900 de elevi şi este dotată cu laboratoare, spaţii anexe pentru laboratoare, cabinet medical cu sală de tratamente, sală de festivităţi, cabinet informatică, bibliotecă - sală de lectură, depozite material didactic, arhivă, oficiu. De asemenea, şcoala are un un teren de tenis de câmp şi teren de baschet, cu instalaţie de nocturnă, plus o curte pentru recreere”, a spus Şulea.

Potrivit acestuia, anul acesta noua şcoală va găzdui cursuri din ciclul primar, iar începând de anul viitor va avea clase de la a I-a la a XII-a, cu două clase de liceu, una de real şi una de uman.

Lucrările la şcoală au început în anul 2014.

Comuna Floreşti de lângă Cluj-Napoca este cea mai mare din România, având peste 40.000 de locuitori.