„Situaţia Moldovei este dramatică şi se impun acţiuni imediate, fără de care lucrurile pot genera pericole greu de anticipat”, au scris membrii Mişcării, într-o postare publicată pe Facebook.

De asemenea, aceştia au publicat un manifest, prin care îşi argumentează înfiinţarea şi îşi anunţă obiectivele.

„Moldova este, de mai bine de 100 de ani, un teritoriu marginalizat, mereu pus la coadă. Un teritoriu exploatat electoral, periodic, cu promisiuni niciodată îndeplinite. Suntem opt judeţe - 4 milioane de oameni - care speră în zadar de la politicieni desemnaţi de la centru o viziune consolidată pentru acest sfert de ţară. Politicile centraliste şi-au dovedit cu fiecare ciclu electoral, de 30 de ani încoace, neputinţa şi ineficienţa. Moldova de azi este subdezvoltată economic şi fără voce politică pentru că e reprezentată în Capitală de politicieni mediocri şi obedienţi, care nu s-au solidarizat niciodată pentru a apăra interesele celor 4 milioane de alegători. Politicieni care votează fără greş în conformitate cu linia partidului centralist, nu cu nevoile şi cu interesele alegătorilor lor. Fiecare an înseamnă, pentru aceşti 4 milioane de alegători, încă un buget de stat în care Moldovei „nu i se alocă bani” pentru drumurile de care are nevoie, pentru spitale, pentru şcolile în care să-şi educe copiii. Moldova are nevoie, prin urmare de o voce clară, articulată, care să-i protejeze şi promoveze interesele. Problemele Moldovei au dreptul să intre pe agenda naţională. Cele opt judeţe ale Moldovei au probleme specifice - care ţin de geografie, de infrastructură, de dinamica socială, de proiecţia conştientă a unui viitor sănătos”, au scris reprezentanţii MDM, în manifest.

Anul trecut, Moldova, care înseamnă peste 20% din suprafaţa ţării, a primit un umilitor 2,3% din bugetul naţional de investiţii al Ministerului Transporturilor, evidenţiază fondatorii MDM una dintre principalele probleme ale regiunii, respectiv infrastructura.

„Regiunea e privită de decenii, în luări publice de poziţii, prin lentila unor stereotipii care-o califică drept „primitor universal” de infuzii financiare. Datele arată însă, adesea, altceva: în perioada 2012-2015, de exemplu, regiunea Nord-Est a livrat bugetului central cu 10 miliarde de lei (2,3 miliarde de euro) mai mult decât a primit înapoi prin realocări. Fenomenul migraţiei forţei de muncă - care trage în jos întreaga economie naţională - are efecte devastatoare în Moldova: din trei emigranţi români, unul este din Moldova; 25% din populaţia zonei - faţă de 10%, media naţională - contribuie, prin munca lor, la PIB-ul altor ţări. Oraşe mari - sau judeţe întregi, precum Galaţiul sau Botoşaniul - sunt condamnate la izolare şi declin accelerat pentru că nu-şi pot conecta motoarele economice la cele ale regiunii; şi n-o pot face pentru că nu există conexiuni de transport adecvate şi politici regionale care să le valorifice inteligent resursele, creativitatea, potenţialul”, au mai menţionat reprezentanţii MDM printre problemele principale ale regiuni.

Printre membrii fondatori ai MDM sunt fondatori ai asociaţiilor civice ieşene care promovează construirea Autostrăzii Iaşi - Tîrgu Mureş, respectiv „Moldova vrea Autostradă” şi „Împreună pentru A8”. În plus, iniţiatorii au susţinut că nu intenţionează să se transforme în partid politic.

În schimb, membrii mişcării susţin procesul de regionalizare, prin care apreciază că o regiune precum Moldova poate atrage mai multe fonduri europene. De asemenea, membrii acesteia intenţionează să propună, în următoarele luni, un model naţional de descentralizare administrativă - şi de punere în acord a intereselor regionale cu obiectivele dezvoltării naţionale.