Cristi Barbu, secretar general adjunct al PNL, a primit, joi, unul din cele două posturi de secretar general adjunct al Guvernului, acest lucru fiind consemnat în Monitorul Oficial.

Om de bază în PNL



Cristi Barbu a făcut parte din echipa lui Orban şi a contribuit la victoria la alegerile europarlamentare, respectiv prezidenţiale, următoarea ţintă fiind alegerile locale din 2020.



„Aşa am plecat ȋn februarie 2017 să câştigăm partidul. Din iunie 2017 Ludovic Orban a stopat picajul PNL-ului, i-a redat busola şi de acolo a ȋnceput o muncă de reconstrucţie fantastică. Nu a fost uşor să fii primul preşedinte ales al unei fuziuni dintre două partide de dimensiui egale.



Nu a fost uşor nici să gestionezi frustrările unora care nu acceptau că partidul lor (şi al meu) s-a topit sub greutatea brandului de 144 al PNL-ului istoric. Prin respectarea cuvântului dat, prin echilibru, seriozitate, consecvenţă, dar mai ales prin multă muncă, noul PNL, cu Orban la conducere, a reȋnvăţat să câştige.



Am câştigat alegeri parţiale, am câştigat alegeri europarlamentare, am câştigat o influenţă enormă ȋn favoarea României la Bruxelles, am câştigat lupta cu PSD şi pentru prima dată ȋn 30 de ani, PSD a ieşit pe locul doi ȋn alegeri şi tot pentru prima dată, un Guvern PSD a fost demis de opoziţie prin moţiune de cenzură", scria Cristi Barbu, în octombrie, pe pagina sa de Facebook, cu o lună înainte de alegerile prezidenţiale, câştigate tot de candidatul PNL, Klaus Iohannis.

Realizări în Suhaia



Cristi Barbu a intrat în politică în 2008, când a fost ales primar al comunei teleormănene Suhaia.



Chiar dacă s-a aflat într-un fief PSD, Barbu a avut două mandate de edil al Suhaiei.



Mai mult, Barbu a avut rezultate peste PSD la alegerile parlamentare care au avut loc în perioada 2008-2012.



Primarul Barbu a ridicat o biserică, o sală de sport, un teren sintetic, un dispensar, un cabinet stomatologic la norme europene.



Acesta a pietruit drumurile şi a avut proiecte ce au privit reţelele de apă, gaze, iluminat (pe bază de LED).



Acelaşi Barbu a renovat sediul primăriei şi a înfiinţat o echipă de fotbal. Un element aparte a fost înfiinţarea unui aşa-zis Sfat al Înţelepţilor, o noutate după anii 1990, unde bătrânii şi tinerii satului dezbăteau anumite probleme din comunitate.



Cristi Barbu este cunoscut şi pentru implicarea în organizarea de excursii la mânăstiri pentru doamnele din comuna Suhaia.

Barbu, criticat după ce şi-a pus soţia să candideze la primărie în locul său



Secretarul general adjunct al PNL, Costel Barbu alias Cristi sau Bitanu' (o poreclă cu care nu e de acord), a fost condamnat definitiv pentru incompatibilitate în urmă cu 4 ani şi a pierdut funcţia de primar al comunei Suhaia.



În 2016, deoarece avea interdicţie să candideze, în cursa electorală a intrat soţia lui, Polexia, care a devenit primăriţa Suhaiei.



După condamnare, Barbu a rămas city manager al comunei, scrie g4media.ro.



Costel Barbu a fost primar în Suhaia între 2008 - 2015, când a fost demis în urma unei condamnări definitive pentru incompatibilitatea din partea ÎCCJ. Astfel, în iunie 2013, ANI l-a găsit pe Barbu în stare de incompatibilitate deoarece în primăria pe care el o conducea lucra şi soţia sa, Polexia Georgiana Barbu. Potrivit raportului ANI din 13 iunie 2013:

BARBU COSTEL, cât şi BARBU POLEXIA-GEORGIANA s-au aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17.06.2008 – 10.11.2010, întrucât s-au aflat în raporturi ierarhice directe. Astfel, aceştia nu au respectat dispoziţiile art. 95, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I. […] Prevederile se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar”.



BARBU POLEXIA-GEORGIANA deţine, începând cu data 31.03.2004, funcţia publică de referent în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe Locale, Control Comercial şi Urbanism – Primăria Comunei Suhaia, Jud. Teleorman. BARBU COSTEL exercită funcţia de Primar al Comunei Suhaia începând cu data de 17.06.2008. În perioada 17.03.2003 – 10.11.2010, Compartimentul Impozite şi Taxe Locale, Control Comercial şi Urbanism s-a aflat în subordinea directă a Primarului Comunei Suhaia.



Barbu a contestat raportul ANI, dar Înalta Curte l-a condamnat definitiv în 2015, iar asta i-a adus demiterea din funcţia de edil.



În 2012, candidatura sa pentru un mandat de deputat PDL a fost respinsă, pe motive de integritate.

Primarul Barbu, trimis în judecată pentru ultraj



În vara lui 2010, Costel Barbu, primar de doi ani al comunei Suhaia, a fost trimis în judecată alături de alte 19 persoane pentru infracţiunile de distrugere, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice şi ordinii publice şi violare de domiciliu.



„În data de 12 noiembrie 2009, comisia judeţeană de punere în posesie a mers în comună, iar primarul, Costel Barbu a chemat la primărie mai mulţi localnici, cărora le-a pus la dispoziţie mijloace de transport, tractoare şi buldozere, pentru a merge împreună la baltă. O parte dintre aceştia au mers împreună cu reprezentanţii primăriei la locul unde trebuia să se bată ţăruşul, iar ceilaţi s-au deplasat la locuinţa lui Dinu Eduard”, a spus purtătoarea de cuvânt a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, procuror Cocuţa Evaterina Ruscu, citată de Adevărul.



„Puhoiul de oameni, aproximativ 200 de persoane s-a dezlănţuit la vederea oamului de afaceri şi cu buldozerul au distrus gardul casei, au incendiat un autoturism Dacia, au răsturnat un Jeep şi au spart geamurile de la casă şi de la uşi. Toate acestea se întâmplau în prezenţa edilului şef, care „era urcat pe una dintre maşini şi flutura titlul de proprietate al bălţii”, a mai spus procuroarea.



Barbu a fost achitat în dosarul respectiv.



Totodată, în iunie 2016, mascaţii au făcut percheziţii la Suhaia, într-un dosar în care era vizat fostul primar, co-preşedinte al PNL Teleorman. „Au cerut acte, ştampile de la societăţi. Nu mai sunt acţionar, adminstrator, deci nu am acte. Au întrebat de arme şi droguri. Nu au ridicat nimic, pentru că nu au găsit nimic. Au plecat cum au venit”, a declarat Costel Barbu, la acea vreme.

