Actorul în vârstă de 51 de ani Mihai Călin a postat pe Facebook o scrisoare în care relatează că a fost convocat de către Ion Caramitru la o întrunire a salariaţilor TNB. Adunarea ar fi fost menită să „înfiereze” doi actori care au trimis un memoriu Ministerului Culturii, pentru a scoate în evidenţă anumite nereguli care se petrec în cadrul Teatrului Naţional Bucureşti.

„Am trăit astăzi (24 septembrie - n.red.) la Adunarea salariaţilor din TNB, convocată de dvs., trei ore de tristeţe amară. Aţi adunat sute de oameni cu scopul principal de a „înfiera“ doi actori, Marius Manole şi cu mine, care în calitate de lideri (împreună cu Medeea Marinescu şi Diana Dumbravă) ai Sindicatului actorilor din TNB şi-au „permis“ să trimită, în primăvară, un memoriu Ministerului Culturii, în care menţionau o serie de probleme şi, mai ales, lipsa totală de deschidere spre dialog a dvs., domnule Caramitru. Memoriul a fost sprijinit de colegii noştri. De aproximativ trei ani încercăm să dialogăm cu dvs. Azi am înţeles, mai mult ca oricând, valabilitatea motto-ului dvs.: „Eu n-am nevoie să mă iubească nimeni, eu vreau profesionalism“. Şi uite aşa, după 14 ani de directorat, o bună parte din activitatea TNB a luat forma acestui motto. Numai că dvs. nu vreţi de fapt profesionalism, ci supuşenie. Aţi confiscat în mare parte TNB. Noi nu am sesizat ministerului ilegalităţi, ci faptul că legea managementului, pe care dvs. aţi reuşit s-o modificaţi de ani buni, este sursa permanentizării în funcţie a unor oameni care se transformă din directori în patroni. Nu aveţi vârsta de pensionare, nu există concurs deschis (nimeni nu are dreptul să concureze, la final de mandat, cu dvs.) şi băgaţi în buzunar 10% din încasările nete pe fiecare reprezentaţie a unui spectacol regizat de dvs. Dacă nu la toate, măcar la cele mai profitabile. Numiţi şefii de departamente (fără concurs). Suntem, probabil, singurul teatru din ţară care, de 14 ani, nu are un actor în Consiliul Artistic. Avem colegi actori angajaţi pe contract determinat (un an) de 12-14 ani! Pentru că puteţi! Vă felicit pentru frumoasa carieră de regizor de teatru care a „explodat“ de la vârsta de 63 de ani, când aţi devenit director. Încerc să fac teatru (cu mai mult şi mai puţin succes) în TNB din 1990 (Trilogia antică a lui Andrei Şerban), dar nu am întâlnit un director care să profite atât de mult de funcţia sa în propriul interes, mediatic şi mai ales financiar. Ştiu, o tot spuneţi, legea vă permite. În 2018, doar la Sala Mare, din 120 de reprezentaţii, 65 sunt regizate şi/sau jucate de dvs.(10% din încasări). Asta în timp ce spectacole precum „Vizita“, „Regele Lear“, „Livada de vişini“, „No man's land“, „Romeo şi Julieta“ sunt programate extrem de rar sau chiar distruse, după ce aţi cheltuit pe producţie 800-900 de mii de RON la fiecare. Nu vă mai reţin, dar să ştiţi că teatrul (chiar şi managementul lui) se face cu iubire sau măcar cu respect, consideraţie şi chiar grijă pentru colegi şi public. Sunteţi egoist şi dispreţuitor, dar, bineînţeles, asta nu e ILEGAL. Atmosfera e dominată de nemulţumiri, bârfe şi frica de a vorbi liber. Cam atât, deocamdată. Aştept cu nerăbdare procesul cu care ne-aţi ameninţat azi, pe mine şi pe Marius. P.S. „Dineu cu proşti“, un spectacol de comedie de mare succes, nu este, totuşi, emblema TNB. Şi nici „Magic Naţional“. Îmi pasă prea mult de TNB ca să nu vă spun toate astea (şi nu numai mie). Cu adâncă tristeţe, Mihai Călin”, a scris actorul pe pagina personală de Facebook.