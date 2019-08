Sicriul cu trupul neînsufleţit al artistei a fost depus, joi dimineaţă, în foaierul Sălii Mari a TNB, pentru un ultim omagiu.

Actriţa Carmen Tănase a explicat dificultatea momentului: "Ne-am cunoscut la filmările de la «Inimă de ţigan». M-a înconjurat cu foarte multă atenţie, ceea ce era onorant pentru mine. Sunt 15 ani de atunci. A fost omul de care m-am sprijinit de câte ori am avut nevoie şi a sprijinit pe oricine a avut nevoie. Florina era o forţă. O simt în continuare lângă mine. O să-mi fie mai greu când o să simt să pun mâna pe telefon şi nu o să mai am cum să o sun. Ea nu concepea să nu mai urce pe scenă. Florina a luat momentele vieţii aşa cum au venit. Nu a făcut o mare dramă. A fost un om discret şi am auzit-o eu spunând că ar vrea discreţie şi la înmormântarea ei".

Actorul Vladimir Găitan a povestit cum a cunoscut-o pe regretata actriţă la debutul său în teatru şi a explicat de ce sicriul a fos închis în aceste zile: "Acum foarte mulţi ani am fost repartizat la Timişoara şi efectiv m-am îndrăgostit de ea. I-am spus acum la bătrâneţe, când prietenia ne-a apropiat, şi a râs. Păcat că nu mi-ai spus atunci, mi-a răspuns. Aşa vreau să mi-o amintesc, zâmbind. M-a rugat să nu vin să o văd în ultimele zile, dar vorbeam la telefon. A fost lucidă până în ultima clipă. L-a primit pe părinte, s-a spovedit. Era o femeie mândră şi cochetă".

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-a numărat şi ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga: "E vorba, în primul rând, de admiraţie din partea mea pentru o mare actriţă. Doamna Florina Cercel era o prietenă foarte bună cu Israelul. Din anul 2009, Ministerul Turismului al Israelului a declarat-o ambasadoare a bunăvoinţei, după ce a petrecut vara în Ţara Sfântă. De atunci suntem şi mai legaţi. Acum 20 de ani am văzut-o pe scenă. Din nefericire, acum, de când m-am întors în România, nu am avut acest prilej. O s-o ţin minte ca pe o mare actriţă".

Printre cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu marii actriţe s-au mai numărat Marius Bodochi, Catrinel Dumitrescu, Ion Caramitru, Ioan Andrei Ionescu, Ana Ciontea, Adela Mărculescu, Rodica Mandache.

Actriţa Florina Cercel a fost înmormântată joi, pe Aleea Artiştilor din Cimitirul Bellu Ortodox din Bucureşti.

Anunţul despre decesul actriţei Florina Cercel a fost făcut de Teatrul Naţional Bucureşti (TNB), din echipa căruia aceasta a făcut parte. "Echipa Teatrului Naţional din Bucureşti anunţă cu adâncă durere că astăzi se desparte de marea actriţă Florina Cercel. După mai bine de 45 de ani de carieră pe scena Naţionalului, «Ţuca» ne părăseşte azi, lăsându-ne tot mai trişti, lipsiţi de prezenţa sa impunătoare, de forţa şi de talentul său incontestabil, de farmecul atâtor roluri memorabile, de dăruirea sa remarcabilă în fiecare apariţie scenică", se arată în anunţul TNB.

Actriţa, care suferea de mai mulţi ani de cancer pulmonar, a murit în locuinţa sa din Bucureşti.

Florina Cercel s-a născut pe 28 ianuarie 1943, la Piatra-Neamţ, şi a absolvit în 1964 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiele" Bucureşti, clasa profesorilor Jules Cazaban, Cornel Todea şi Victor Moldovan. Actriţa a avut o bogată activitate în teatru, film, teatru TV şi radio. A jucat peste 100 de roluri în peste 50 de ani de carieră, cele mai multe fiind create pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. Printre regizorii spectacolelor în care a a jucat se numără Horea Popescu, Victor Moldovan, Mihai Berechet, Ion Cojar, Andrei Şerban,Victor Ioan Frunză, Felix Alexa, Dan Tudor.

În 1990 a primit premiul UNITER pentru cea mai bună interpretare feminină, pentru rolul Vassa Jeleznova din spectacolul "Vassa Jeleznova", de M. Gorki, regia Ion Cojar, iar, în 2002 a primit premiul Ministerului Culturii pentru cea mai bună actriţă a anului, pentru rolul Anna Andreevna din spectacolul "Revizorul", de N. V. Gogol, regia Serghei Cerkasski, montat la Teatrul Naţional "I. L.Caragiale".

Tot atunci a fost decorată cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

A fost cunoscută şi pentru rolurile interpretate în filme ca "Fraţii", în regia lui Mircea Moldovan şi a lui Gică Gheorghe, în 1970, "Filip cel bun", regizat de Dan Piţa, în 1974, "Dincolo de pod", regia Mircea Veroiu, 1975, dar şi "Crucea de piatră", de Andrei Blaier, 1993, şi "Ambasadori, căutăm patrie", de Mircea Daneliuc, în 2003. Din 2007, a apărut în seriale de televiziune ca "Inimă de ţigan", "Regina" şi "Aniela".

În 2016, Florina Cercel a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Bucureşti.