Poliţia Constanţa a deschis un dosar penal iar reprezentanţii Spitalului Judeţean Constanţa au început o anchetă internă după ce o femeie a murit sâmbătă la urgenţe.

Cu toate acestea, Constantin Popa, fiul femeii, acuză cadrele medicale că timp de 16 ore nu s-au îngrijit aşa cum trebuie de mama sa, iar acum îi este teamă că se încearcă muşamalizarea cazului:

„Se încearcă muşamalizarea cazului. Din nefericire, lângă mama mea, acolo unde este casa mortuară, este un caz identic. Familia nu a fost atât de puternică să meargă mai departe. Tot aşa: dat mortul fără explicaţii, fără să se facă nimic, fără doctori, identic. Este o chestie împământenită deja aici la Constanţa. Este un stat în stat. Este un directorat politic. Foarte mulţi dintre ei sunt băgaţi pe pile. Cunosc foarte mult personal medical din spital. Am cerut scoaterea camerelor de supraveghere, a fost poliţia ieri (marţi – n.r.), a fost şeful IPJ Constanţa la spital, personal. Şeful de la Serviciul de Medicină Legală a fost la fel, personal, a asistat la autopsie. Sper să nu se facă un pact de neagresiune între organele statului şi să îşi urmeze calea legală, creştinească şi morală de investigaţii”, a declarat pentru MEDIAFAX Constantin Popa.

Acesta spune că îi este teamă să nu fie înlocuite documentele din spital.

„Poliţia a luat camerele de supraveghere dar am speranţa să nu fie înlocuite documentele. Le-am spus că voi face expertiză grafologică şi voi cere ca tot personalul medical care a fost în noaptea aia să dea declaraţii, de la asistentă, până la ultimul medic. Vreau să găsim vinovaţii şi voi merge până la capăt. Nu este doar o atitudine de moment. Am cerut toată documentaţia. La morgă au apărut 21 de pagini de documente. 21! Când am fost la spital, când am tras cu ochiul la urgenţă, erau vreo două-trei. Deci vă daţi seama cât au completat între timp. Erau aranjate, aliniate, capsate”, a mai adăugat Constantin Popa.

De asemenea, bărbatul a povestit că rezultatul autopsiei a arătat că mama sa a murit de la o apă la plămâni şi că situaţia putea fi uşor evitată dacă ar fi intervenit la timp cadrele medicale.

„Rezultatul autopsiei a arătat clar pneumopatie. Situaţia este clară, avea apă la plămâni, care a favorizat o disfuncţie cardiacă, care a dus la deces. A dus la o imposibilitate de a mai respira. Apa la plămâni putea fi scoasă. Era o banală incizie care se putea face şi era salvată, dacă avea cine să facă asta, dacă erau medici care să fie prezenţi”, a declarat pentru MEDIAFAX Constantin Popa.

Fiul femeii decedate îi acuză şi pe şefii spitalului de minciună, după ce aceştia au declarat într-o conferinţă de presă că femeia a fost ţinută sub supraveghere pe o targă.

„Începând cu ora 19.00, când am ajuns eu acolo cel puţin, mama mea a stat într-un scaun cu rotile. Şi ar putea să infirme asta punând camerele de supraveghere. Da, domnule, uitaţi-vă, a stat întinsă pe o targă, aşa cum spunem noi. Dar ei mint cu neruşinare. Ei deţinând camerele, puteau să le arate şi să spună că eu mint. Dar ei acoperă şi pun un capac asupra acestui caz cu minciuni una după alta. A doua problemă: spun că a fost băgată în cod roşu. Păi este adevărat că a fost băgată în cod roşu, dar a fost băgată în cod roşu când a murit, la resuscitare”, a mai declarat fiul femeii decedate.

Bărbatul îi acuză pe medici că nu s-au îngrijit de mama sa cât timp aceasta a stat în sala de urgenţe, nici în momentul în care a ajuns, la 7 dimineaţa, şi nici măcar spre seară, când starea femeii s-a agravat.

„Eu am stat lângă ea, acolo. Nimeni nu o băga în seamă. I-a căzut senzorul de la mână. Dacă cod roşu înseamnă o asistentă căreia îi spui că i-a căzut senzorul de la mână, că respiră greu şi să trimită chirurgul şi nu te bagă în seamă, şi dă din umeri, şi pleacă mai departe, dacă asta înseamnă cod roşu, îmi pare rău că codurile roşii sunt chiar atât de banale. Deci ea a fost băgată în cod roşu doar la camera de resuscitare. Asta trebuia să puncteze cu subiect şi predicat domnii directori”, a conchis Constantin Popa.

O femeie de 70 de ani, din Constanţa, a murit, sâmbătă, după ce a fost lăsată să aştepte 16 ore pe un scaun, pe holul Urgenţei de la Spitalul Judeţean. Familia bătrânei a depus plângere la Poliţie şi a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Medicii au spus, marţi, despre femeia decedată că a fost consultată de mai multe ori şi era stabilă. Computerul tomograf însă a fost făcut la 7 ore de când s-a cerut, pentru că erau foarte multe urgenţe grave la spital.

Spitalul Judeţean Constanţa a făcut subiectul mai multor scandaluri la finalul anului trecut, după ce un pacient internat a murit în curtea unităţii medicale, după o criză de tuse, urmată de o hemoragie, iar un militar de 36 de ani a murit în urma unui stop cardiac, după ce a fost plimbat de mai multe ori între Spitalul Judeţean şi Spitalul de Boli Infecţioase, fiind suspect de hepatită.