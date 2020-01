Declaraţiile au fost făcute duminică, la Craiova, într-o conferinţă de presă.

„La fiecare 4 salariaţi a apărut un al 5-lea, adus în exclusivitate de Olguţa Vasilescu, care are sarcina de a-i supraveghea pe ceilalţi patru: ce fac, ce semnează, cui dau like pe Facebook, a cui pagină pe Facebook o urmăresc, postările cui le urmăresc, cu cine discută, de ce discută atât...20 la sută din personalul Primăriei Craiova reprezintă serviciul <unu’ şi-un sfert>, probabil, al Olguţei Vasilescu, nu are altă sarcină decât să supravegheze pe ceilalţi 80 la sută ca nu cumva să facă ceva ce n-ar şti Olguţa Vasilescu”, a spus Nicolae Giugea.

Craiova este singurul mare oraş din România care „se depopulează” pentru că e „dominat prin presiuni”, consideră acesta.

„Eu aş vrea să ştiu cât de largă este această exprimare pe care soţul doamnei Olguţa Vasilescu a folosit-o: < nu vom mai sprijini proştii în funcţii publice> . O fi aplicabilă şi la Craiova decizia aceasta sau e dincolo de Oltenia?”, a adăugat Nicolae Giugea.

Acesta s-a declarat convins că şi administraţia locală din Craiova va fi repusă „pe un şenal navigabil fără emisii păgubitoare de dioxid de carbon, deci fără energii risipite în van, numai ca să ne supraveghem unii pe alţii”.