Avocatul lui Mario Iorgulescu a transmis un comunicat de presă prin care a făcut precizări despre situaţia fiului şefului LPF.

„Mario Iorgulescu nu a fost niciodata internat in spitalul San Raffaele, unitatea medicala prezentata ca fiind ‘a bogatasilor’, ci intr-un spital de stat la sectia terapie intensiva.

In prezent, Mario Iorgulescu se afla in continuare internat urmand tratamentul specific leziunilor suferite, fiind sub supraveghere medicala continua, recuperarea acestuia reprezentand scopul principal al familiei.

Organele de urmarire penala au fost si sunt informate in legatura cu starea medicala a pacientului in vederea realizarii procedurilor judicioare in concordanta cu circumstantele specifice cauzei.

Transferul domnului Mario Iorgulescu in Italia a reprezentat o operatiune impusa de situatia medicala critica a acestuia si cu scopul salvarii vietii. Transferul nu a impietat si nu impieteaza asupra desfasurarii ulterioare a procedurilor judiciare in mod corespunzator, avand in vedere apartenenta statului italian la UE.

Avand in vedere ca toate informatiile false si provocatoare au fost publicate in conditiile existentei unui dosar penal pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, subliniem ca organele juridice au avut in orice moment toate detaliile in legatura cu locul in care se afla domnul Iorgulescu Mario, aceeasi fiind situatia si in prezent.

In conditiile dificile date, familia a manifestat deplina cooperare posibila cu autoritatile statului roman.

Avand in vedere caracterul nepublic al procedurilor judiciare, nu putem oferi alte detalii in legatura cu dosarul penal aflat in curs, insa insistam asupra imprejurarii ca procedurile se deruleaza normal, fiind eminamente si exclusiv rolul organelor judiciare si al persoanelor direct implicate sa faca aprecieri asupra acestora”.

Precizările avocatului vin în contextul în care în spaţiul public s-ar fi vehiculat că Mario Iorgulescu ar fi dispărut din clinica în care era internat.