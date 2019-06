„Niciodată, în toată activitatea mea profesională, nu am fost aservită politic. Activitatea s-a desfăşurat cu respectarea legii, astfel cum am jurat când am intrat în profesie. Niciodată, în activitatea mea profesională nu am desfăşurat altfel de activităţi decât cele care corespund atribuţiilor care guvernează activitatea procurorului. (...) Am fost un procuror independent şi sunt independent, indiferent de ce se vehiculează. Nimeni nici nu a încercat să îmi impută vreo idee la ceea ce aş fi putut să desfăşor în activitatea derulată din punct de vedere profesional”, a declarat Adina Florea, în faţa comisiei de concurs pentru şefia Secţiei Speciale.

Florea mai vorbit şi despre deficienţele constatate, pe care le va remedia, dacă va fi desemnată şef al Secţiei: „Au fost situaţii intâlnite în practic, în care dosarele constituite cu privire la infracţiuni pretins săvârşite de magistraţi au stat pe rolul organelor judiciare fără ca măcar să fi fost începută urmărirea penală in rem. Cu toate acestea, aceste dosare au rămas în nelucrare”.

Adina Florea, Sorin Iasinovschi şi Bogdan Pîrlog sunt cei trei candidaţi pentru funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Aceştia sunt programaţi pentru a susţine, marţi, interviurile în faţa unei comisii formate din membrii CSM, însă Pîrlog nu s-a prezentat pentru că a recuzat câţiva membri din comisia de concurs.

Interviurile au loc în contextul în care funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie a devenit vacantă după ce Gheorghe Stan a demisionat pentru a prelua postul de judecător al Curţii Constituţionale Române.

Florea: S-au autorizat măsuri de supraveghere faţă de magistraţi fără ca rezultatul să devină probă

Adina Florea a spus, la interviul pentru şefia Secţiei Speciale, că a observat că au fost autorizate interceptări ale magistraţilor fără ca rezultatele măsurilor de supraveghere tehnică să devină, ulterior, probe în dosarele penale, iar perioada lungă de interceptare putea să exercite presiune.

„Au fost situaţii nu puţine, din păcate, şi din punctul meu de vedere este trist, când s-au solicitat şi autorizat măsuri de supraveghere tehnică faţă de magistraţi fără ca, ulterior, rezultatele măsurilor de supraveghere tehnică să devină mijloc de probă în dosarul penal, deşi perioadele de supraveghere tehnică sunt suficient de mari cât să exercite o anumită presiune asupra magistratului chemat să înfăptuiască justitţia în mod independent şi în numele legii”, a declarat Adina Florea.

Procurorul a mai spus, la interviul din faţa comisiei de concurs a CSM, că în proiectul managerial intenţionează să evite astfel de situaţii, dacă va fi desemnată şef al Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie.

Foto: Mediafax Foto