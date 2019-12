„ Klaus Iohannis a început să construiască -România normală-, anunţând că a decis să-mi retragă ordinul -Steaua României-, în grad de Mare Cruce, după ce mă invitase la Cotroceni, la recepţia organizată cu ocazia Zilei naţionale. Recunosc, am mers la Cotroceni crezând că, în al doilea mandat, Iohannis va încerca să ajute la o reconciliere natională, după dezbinarea din ultimii ani. M-am înşelat iar gestul său meschin de astăzi nu prevesteşte nimic bun. (...) La sugestia unor -păsări migratoare- şi a unor talibani ideologici, Iohannis vrea să rescrie istoria recentă. Ar trebui, atunci, să topească, între altele, toate decretele de acordare, în perioadă 2000-2004, a decoraţiilor statului român, inclusiv ale unor mari personalităti străine, decrete contrasemnate de mine. Românii mi-au acordat insă -decoraţia- lor, în condiţiile în care după 4 ani de guvernare, PSD a obţinut, în 2004, acelaşi procent la alegeri că şi la intrarea la guvernare – 37%. Vom vedea ce rezultat va avea guvernul Iohannis”, a scris Năstase, pe blogul personal.

Fostul premier a adăugat că retragerea decoraţiei sale primite în 2002 nu va putea fi ştearsă din cărţile de istorie.

„ O eventuală retragere a decoraţiei primite de mine în 30 noiembrie 2002, -pentru întreagă activitate pusă în slujba promovării şi dezvoltării României, pentru competenţă şi abnegaţia dovedite în actul guvernării-, în principal pentru eliminarea vizelor, eforturile de integrare în NATO şi UE, modernizarea şi creşterea economică nu vor putea fi şterse din cărţile de istorie şi vor putea fi comparate cu activitatea nesemnificativă a lui Iohannis din mandatul său de preşedinte”, a completat Năstase.

El susţine că deciziile privind condamnările sale din 2012 şi 2014 au avut scopuri politice cunoscute.

„Condamnarea mea în 2012 că şi cea din 2014, au avut obiective politice cunoscute. Poate ar trebui să reamintesc, din când în când, felul în care am fost condamnat prin „rationamente logico-juridice” şi în lipsă unor probe directe în Dosarul afişelor electorale, cu cei 971 de martori ai DNA. Sau condamnarea în dosarul Zambaccian cu probe – corpuri delicte care includeau bancnote ce au fuseseră tipărite ulterior de Trezoreria americană. Chiar şi Băsescu, somat de clienţii săi politici (cunoscuţii „intelectuali”) să-mi retragă decoraţia (legea oferă preşedintelui POSIBILITATEA de retragere a ordinului) a preferat să spună „Năstase a fost condamnat pentru o găinărie (ştia el ce spune). Năstase nu şi-a vândut ţara. Electoratul îţi poate ierta asta”, a completat Năstase.

În încheiere, fostul premier precizează că nu consideră că decizia lui Klaus Iohannis de a-i retrage decoraţia are justificare.



„ Mi se pare interesant faptul că în anul în care am primit ordinul -Steaua Romaniei- (30 noiembrie 2002), am semnat cu Iohannis cunoscutul Parteneriat – la 13 iunie 2002, deci cu doar câteva luni înainte. Nu cred că, după 7 ani de la condamnare din 2012, respectiv 5 ani de la cea din 2014 şi după invitarea mea la Cotroceni, cu ocazia Zilei naţionale, intenţia de retragere a ordinului are justificare. De aceea, voi aştepta contr-semnarea de către premier şi publicarea în Monitorul oficial pentru a luă măsurile cuvenite”, a conchis Adrian Năstase, pe blogul său personal.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că a decis să retragă toate decoraţiile tuturor celor care au condamnări penale, inclusiv a fostului Adrian Năstase, acţiunea urmând să fie finalizată în scurt timp.

”Da şi pot să vă spun chiar că am decis să retrag toate decoraţiile tuturor celor care au condamnări penale şi se încadrează în prevederile legii care prevede procedura de retragere a ordinelor naţionale, am demarat efectiv această acţiune şi ea va fi finalizată în foarte scurt timp, şi veţi primi prin intermediul departamentului comunicare exact lista decretelor prin care retrag aceste ordine”, a declarat Klaus Iohannis.