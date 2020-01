Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a fost întrebat, joi, la Sibiu, la o întâlnire cu crescătorii de ovine, ce se va întâmpla cu magazinele de tip „Gostat”, deschise de predecesorul său, Petre Daea, acesta spunând că sunt „butaforii”, iar controlul la aceste magazine a vizat achiziţiile de un milion de euro. Concluziile Corpului de Control ca urmare a sesizării venite de la Consiliul de Administraţie al Casei de Comerţ Unirea au fost deja înaintate Parchetului.

„Controlul a vizat achiziţiile pe care le-au făcut, de aproximativ un milion de euro, fără să aibă aprobarea Consiliului de Administraţie. Acest control a început la sesizarea CA, care, în prima zi când am ajuns la Minister, au venit să sesizeze acest lucru: să spună că acolo sunt multe lucruri cu iz penal, că magazinele sunt butaforii. Eu am dat în verificare la Corpul de Control. Am înţeles că există un material cu nişte concluzii care au fost înaintate Parchetului”, a spus ministrul Oros.

Acesta a afirmat că statul nu are cum să se implice în procesul de vânzare fără să nu deranjeze piaţa şi consideră că prin aceste magazine exact acest lucru s-a întâmplat. Mai mult, Oros a afirmat că au fost foarte multe reclamaţii de la cei care nu au fost primiţi în magazin.

„În (...) cele două magazine (la Sibiu şi Bucureşti – n.r.) a fost primită marfa anumitor persoane şi foarte multe persoane nu au avut acces acolo. Statul are alte mijloace şi mecanisme pentru a stimula vânzarea produselor celor mici, pentru că ideea iniţială asta a fost: cei mici care nu reuşesc să îşi vândă produsele, neavând acces în marile lanţuri de retail şi vânzând cantităţi foarte mici în pieţele locale, au o singură soluţie. Şi soluţia există. Şi în ţară la noi sunt modele de bune practici, cooperativele”, a mai spus Adrian Oros.

Ministrul Agriculturii a mai spus că nu vede un viitor pentru astfel de magazine, „prin intervenţia statului”.

„Noi putem să îi stimulăm prin această lege a cooperativelor şi prin faptul că în noul PNS sunt axe de finanţare exact pentru a stimula cererea şi aceste cooperative să îşi facă depozite, procesare şi lanţuri de vânzare”, a mai declarat ministrul Adrian Oros.

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a inaugurat, în octombrie 2019, primul magazin alimentar de stat, numit „Brânzărie”, unde puteau vinde doar producătorii locali. La scurt timp, mulţi au renunţat să comercializeze brânza telemea de Sibiu aici, din cauza problemelor legate de plata produselor.

Semnal de alarmă

Sorin Minea, George Sava, Florentin Bercu şi Mircea Coşea semnalau grave probleme privind modul de cheltuire a bugetului alocat Casei de Comerţ pentru produse agroalimentare Unirea S.A., era anunţul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), joi, 7 noiembrie 2019, prin intermediul unui comunicat de presă.

Asta în condiţiile în care unul dintre aceştia afirma, nu demult, că ideea care stă la baza proiectelor de deschidere a magazinelor Casei de Comerţ Agroalimentar „Unirea” este echilibrarea balanţei comerciale şi creşterea producţiei interne de produse agroalimentare, fără însă a preciza presei că sunt probleme de genul celei semnalate în noiembrie 2019.

„Acest magazin (n.r. - supermarketul Casei de Comerţ Unirea, deschis luni, 14 octombrie 2019) este începutul unui proiect de o anvergură extraordinar de importantă. Este un proiect de natură macroeconomică, această creştere de venituri de vreo doi ani, de salarii şi pensii, a crescut foarte mult cererea pentru produse agroalimentare, pentru alimente, şi balanţa comercială s-a deteriorat, deci importam prea mult. Ideea care stă la baza acestui proiect este echilibrarea balanţei comerciale şi creşterea producţiei interne de produse agroalimentare, care duce la încurajarea producătorilor şi care duce, până la urmă, la înfiinţarea unei astfel de unităţi pe care sperăm să le frecventeze cât mai multă populaţie. Sunt produse strict româneşti şi asta ce înseamnă: calitate şi preţ competitiv. Aş vrea ca această deschidere de magazin să fie inclusă într-un cadru mai larg de politici de echilibrare a balanţei comerciale”, afirma Coşea.

Conform documentului citat, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Nechita-Adrian Oros, a avut o întâlnire cu membrii Consiliului de Administraţie al Casei de Comerţ pentru produse agroalimentare Unirea S.A., ca urmare a solicitării acestora, în data de 7 noiembrie 2019.

„Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Nechita-Adrian Oros, a dispus Corpului de control al ministrului efectuarea unei verificări de fond asupra întregii activităţi a Casei de Comerţ pentru produse agroalimentare Unirea S.A.”, potrivit sursei citate. „Această situaţie de fapt nu va influenţa sub nicio formă determinarea noii conduceri a Ministerului de a face politici publice prin care să consolideze poziţia fermierilor pe lanţul de aprovizionare cu produse agroalimentare româneşti şi sănătoase”.

Cu mai puţin de 24 de ore înainte, întrebat de jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă de la Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), ocazionată de preluarea mandatului de ministru de către Nechita-Adrian Oros, dacă va continua proiectul Casei de Comerţ Unirea, premierul în exerciţiu, Ludovic Orban, a replicat că vremea Gostat-urilor a trecut.

El a adăugat că România trebuie să asigure condiţii egale de acces la piaţă pentru producătorii autohtoni.

„Vremea Gostat-urilor a trecut. Sigur că pentru producătorii români trebuie să asigurăm condiţii egale de acces la piaţă şi asupra acestui lucru noi am fost susţinătorii unui proiect legislativ care sperăm să fie pus în practică, de altfel este şi unul dintre punctele care există în programul de guvernare, dar sincer cred că nu statul trebuie să se ocupe de această activitate. Trebuie reglementări clare de a sigura accesul la piaţă pentru producătorii autohtoni şi, dacă aceste reguli sunt respectate, nu mai este nevoie să refacem gostaturile de odinioară”, a mărturisit premierul, miercuri, 6 noiembrie 2019.

Sursă foto: MADR