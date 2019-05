Propunerea a fost iniţiată în cadrul unei întâlniri a preşedintelui AEP cu reprezentanţii instituţiilor naţionale cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

„În data de 29 mai 2019, ora 10:00, la sediul Autorităţii Electorale Permanente (AEP) a avut loc, sub conducerea preşedintelui Autorităţii, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, ultima întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor naţionale cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice şi protecţia datelor cu caracter personal, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Recomandării Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 privind reţelele de cooperare în domeniul alegerilor, transparenţa online şi prevenţia incidentelor de securitate cibernetică şi combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019. (...) Preşedintele AEP a propus iniţierea, în cel mai scurt timp posibil, a unui grup de lucru interinstituţional care să păstreze aceeaşi structură şi care să vizeze identificarea soluţiilor de eficientizare a proceselor electorale, în vederea introducerii votului electronic şi/sau prin corespondenţă până la alegerile prezidenţiale din acest an şi a eliminării din secţiile de votare a listelor electorale tipărite”, a transmis AEP, într-un comunicat de presă remis Mediafax.

La discuţii au participat reprezentanţi ai AEP, reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), Centrul Naţional Cyberint (CNC) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

În cadrul întrevederii, oficialii au analizat modul în care s-au desfăşurat alegerile europarlamentare, dar şi referendumul pe justiţie de duminică.

AEP transmite că reprezentanţii Ministerului de Externe „au informat cu privire la apariţia unor tentative de dezinformare şi de răspândire a ştirilor false care au fost combătute imediat, prin urmare nu au generat efecte nocive la scară largă”.