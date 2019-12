Cronologia zilei de 21 decembrie 1989 este cel puţin interesantă, scrie evenimentulistoric.ro. Ceauşescu s-a întors din Iran mai devreme, deoarece situaţia din Timişoara degenerase şi a ţinut, pe 20 decembrie, un discurs la TVR.



A doua zi ar fi trebuit să se desfăşoare un miting pentru reconfirmarea sa, dar mulţimea a scandat lozinci împotriva dictatorului. Se formează astfel celebra baricadă de la Universitate şi începe represiunea în Capitală.



NID-ul CIA din 22 decembrie 1989 (National Intelligence Daily) - un brief al informaţiilor culese de serviciile americane - este bazat pe informaţiile culese pe 21 decembrie şi în dimineaţa zilei următoare.



After Ceauşescu, who?



Posibilii succesori ai lui Ceauşescu ar fi putut ajunge ministrul Apărării Vasile Milea sau civili, precum secretarul pe probleme internaţionale Constantin Olteanu, fostul consilier al lui Ceauşescu, Ion Iliescu şi fostul ministru de Externe Ştefan Andrei.



Două dintre nume, Iliescu şi Olteanu, se numărau de peste trei ani pe lista de posibili succesori ai lui Ceauşescu. Un document din aprilie 1986, publicat de EVZ, îi enumera pe cei doi, considerând că ar fi acceptaţi de Mihail Gorbaciov.



Un alt nume pe listă era cel al lui Ştefan Andrei, dar marginalizarea sa în cadrul regimului comunist era motivată mai mult de antipatia pe care o avea faţă de Elena Ceauşescu, pentru că nu divorţa de o actriţă, pentru a se însura cu Zoia Ceauşescu.



Favorit era generalul VASILE MILEA, care a fost găsit împuşcat pe 22 decembrie 1989, la ora 9.30. Versiunea oficială este că s-a sinucis în biroul său din Comitetul Central.