Reprezentanţii Poliţiei Argeş au declarat, corespondentului MEDIAFAX, că au fost începute verificările după sesizare.

Surse judiciare au precizat că poliţiştii au fost sesizaţi că primarul comunei Dârmăneşti a lipit afişe prin care îndeamnă localnicii să o voteze pe Dăncilă.

„Stimaţi concetăţeni, vă rog respectuos să ieşiţi la vot în data de 10.11.2019 şi să votaţi PSD, respectiv pe Viorica Dăncilă. Noi, comuna Dârmăneşti, am luat bani de la PSD pentru dezvoltarea şi înfrumuseţarea comunei noastre. Vă mulţumesc. Cu respect, primar Emilian Ciolan”, scrie pe afişe.

„Aşa am vrut eu, aşa am simţit eu, ca persoană fizică. Am simţit că aşa e cel mai corect. Ce mare crimă am făcut?”, a declarat primarul comunei argeşene Dârmăneşti, Emilian Ciolan, pentru MEDIAFAX.

Primarul a spus că a dat deja ordin ca afişele să fie date jos.

În acest caz a fost sesizată şi Autoritatea Electorală Permanentă.