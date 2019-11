UPDATE 16:50 Bătaie la o secţie de vot din Dolj, după ce un bărbat l-a pozat pe altul, care ducea oameni la vot



Un bărbat din localitatea Ţuglui, judeţul Dolj, a depus o plângere la poliţie, în care susţine că a fost bătut de un alt bărbat, pe care îl fotografia în timp ce transporta două persoane la vot.



Potrivit Poliţiei Dolj, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.



„Poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Bucovăţ au fost sesizaţi de un bărbat de 42 de ani, din Ţuglui, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe o stradă din localitate, a fost agresat fizic de un alt bărbat, pe motiv că i-a făcut fotografii, în timp ce transporta două persoane la vot. Din verificările efectuate a rezultat că un bărbat de 49 de ani ar fi transportat un bărbat de 73 de ani, care se deplasa cu ajutorul unui cadru metalic, acesta fiind însoţit şi de fiica sa de 53 de ani, cei doi fiind rude cu cel pe care il transportau. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a declarat Cosmin Grădinaru, purtătorul de cuvânt IPJ Dolj.



Reprezentanţii USR Dolj susţin că bărbatul agresat este membru al formaţiunii, iar cel care l-ar fi bătut ar fi angajat al Primăriei.



„Colegul nostru de la USR Ţuglui a fost lovit şi agresat de un angajat al Primăriei pentru că a fotografiat oameni care staţionau ilegal în faţa secţiei de votare” , a scris, pe Facebook, Adrian Prisnel, preşedintele USR Dolj.



O femeie din Argeş a murit în curtea secţiei de votare. Procesul electoral nu a fost întrerupt



O femeie de 69 de ani din judeţul Argeş a murit, duminică, la scurt timp după ce a votat. Femeii i s-a făcut rău în curtea unei secţii de votare din localitatea Ştefăneşti, fiind resuscitată, dar fără succes, transmite corespondentul MEDIAFAX.



Reprezentanţii Poliţiei Argeş au transmis că femeii i s-a făcut rău la scurt timp după ce a votat chiar în curtea liceului în care funcţioează secţia de votare nr. 173 din localitatea Ştefăneşti.



„I s-a făcut rău la plecare, nu a fost întrerupt procesul de votare”, a anunţat IPJ Argeş.



Femeia avea 69 de ani. Medicii i-au făcut manevre de resuscitare, însă fără succes.



În acest caz, poliţiştii au deschis o anchetă.

UPDATE 14:49 Bătrân căzut lângă o secţie de votare, resuscitat de un pompier care păzea o secţie de votare în Cluj



Un bărbat de 70 de ani a căzut lângă o secţie de votare din Cluj, suferind o lovitură puternică la cap. Bătrânul rămas inconştient a fost resuscitat de un pompier care păzea secţia.



Potrivit reprezentanţilor ISU Cluj, la secţia de votare 177 din Cluj-Napoca unui bărbat de 70 de ani i s-a făcut rău şi a căzut, suferind un traumatism la nivelul capului, după care a rămas inconştient.



Un pompier care păzea secţia i-a dat bărbatului primul ajutor, manevrele de resuscitare făcute de subofiţer având efect.



„S-a repornit cordul bărbatului, a fost preluat de un echipaj SMURD şi transportat la UPU Cluj-Napoca. Intervenţia promptă a contat foarte mult, a fost o şansă pentru bărbatul în vârstă că pompierul a început masajul cardiac extern până la la sosirea echipajului medical SMURD”, au spus reprezentanţii ISU Cluj.



Incidentul nu a afectat procesul electoral.

UPDATE 14:12 Primarul şi viceprimarul unei localităţi din Olt, acuzaţi că plătesc localnicii să meargă la vot



Primarul şi viceprimarul oraşului Potcoava, judeţul Olt, sunt acuzaţi că oferă bani cetăţenilor pentru a merge la vot.



Poliţia Olt a fost sesizată prin 112 de acest lucru.



„În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Potcoava au fost sesizati prin apel la 112 cu privire la faptul că primarul şi viceprimarul oraşului Potcoava oferă bani cetăţenilor pentru a merge la vot”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.



S-a întocmit dosar de urmărire penală pe numele celor doi pentru coruperea alegătorilor.



Constanţa: Dosar penal după ce un primar a însoţit în cabina de vot un bătrân imobilizat



Poliţiştii constănţeni au deschis duminică un dosar penal după ce au primit o plângere conform căreia primarul unei localităţi din Constanţa a intrat în cabina de vot alături de un bărbat de 83 de ani, imobilizat în scaun cu rotile. Primarul a fost reclamat şi în primul tur al prezidenţialelor.



Dosarul de cercetare penală a fost întocmit pentru violarea confidenţialităţii votului.



„Astăzi, în jurul orei 11.15, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Hârşova au fost sesizaţi de către un membru al secţiei de votare nr. 391 din cadrul Liceului Tehnologic Ciobanu cu privire la faptul că primarul localităţii Ciobanu ar fi însoţit la secţia de votare un bărbat de 73 de ani, imobilizat în scaun cu rotile, şi ar fi intrat cu acesta până la cabina de votare unde, profitând de perdeaua întredeschisă, ar fi observat procesul de votare şi l-ar fi îndrumat cum să voteze", informează IPJ Constanţa.



Primarul comunei Ciobanu s-a aflat în centrul unui scandal şi la primul tur al prezidenţialelor, atunci când poliţia a deschis un dosar penal pentru coruperea alegătorilor, în urma unei plângeri în care se arăta că primarul stă în faţa secţiilor de vot şi încearcă să îi influenţeze pe alegători.



În judeţul Constanţa sunt amenajate 556 secţii de votare, la are sunt aşteptaţi 623.193 alegători.

UPDATE 12.23 Încă un bărbat din Dolj a murit lângă o secţie de votare



După bărbatul de 80 de ani din comuna doljeană Amărăştii de Sus care a murit aşteptând să voteze, un alt bărbat a decedat lângă o secţie de votare.



Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru, unui bărbat de 81 de ani din Apele Vii i-au fost acordate îngrijiri medicale, după ce şi-a pierdut cunoştinţa lângă secţia de votare din localitate.



Şi în acest caz a fost declarat decesul.



Mai devreme, unui bărbat de 80 de ani din comuna Amărăştii de Sus i s-a făcut rău în timp ce aştepta să voteze şi a murit. Procesul electoral a fost suspendat temporar.



În Dolj, aproximativ 590 de mii de alegători sunt înscrişi pe listele electorale permanente.

Alegeri prezidenţiale 2019, turul 2. Incidente în secţiile de votare din ţară. UPDATE 12.02 MAI: 17 sesizări de incidente la vot. Mai multe persoane,la spital după ce li s-a făcut rău în secţii



Până în prezent, au fost înregistrate 17 sesizări de posibile incidente electorale, cinci dintre acestea nefiind confirmate, anunţă MAI. Mai multe persoane au fost transportate la spital după ce li s-a făcut rău în secţiile de votare din ţară şi din Capitală.



„Până la acest moment au fost înregistrate 17 sesizări de posibile probleme în legătură cu procesul electoral. Din verificările efectuate până în prezent, 5 dintre sesizări nu se confirmă. Au fost aplicate trei avertismente pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţe 112 şi pentru consum de băuturi alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare”, a anunţat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.



Potrivit sursei citate, cele mai multe incidente au fost semnalate în judeţele Dâmboviţa (4), Dolj (4), Bucureşti (3).



Reprezentantul MAI a prezentat câteva exemple:



- În judeţul Dâmboviţa, respectiv în Bistriţa-Năsăud, au fost înregistrate sesizări care făceau referire la continuarea propagandei electorale, însă în urma verificărilor efectuate nu s-au confirmat.



- De asemenea, au fost raportate mai multe cazuri medicale: În Capitală, două femei au căzut în secţiile de votare şi au fost transportate la Spitalul Universitar.



- În judeţul Ilfov unui bărbat de 85 de ani i s-a făcut rău în secţia de votare, fiind chemată ambulanţa, însă bărbatul a refuzat transportul la spital.



- La o secţie din judeţul Bihor, unui membru al unui birou electoral care este diabetic i s-a făcut rău, fiind transportat la o unitate medicală.



- În municipiul Mediaş, la ieşirea dintr-o secţie de votare o femeie de 80 de ani a alunecat şi a căzut. Subofiţerul din cadrul ISU Sibiu, aflat în paza secţiei i-a acordat primul ajutor şi a sunat la 112. Femeia a fost transportată la spital.



- La mai multe secţii de votare din Timiş au fost înregistrate probleme cu alimentarea cu energie electrică, motiv pentru care Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a trimis de urgenţă un generator.



UPDATE Preşedintele unei secţii de votare din Brăila, beat la urne



Preşedintele unei secţii de votare din oraşul Brăila a fost trimis acasă deoarece duminică dimineaţă era beat. El a fost înlocuit, iar procesul electoral nu a fost perturbat.



Mai multe persoane au reclamat faptul că preşedintele secţiei nr. 82 din cadrul Liceului „Anghel Saligny” mirosea a alcool şi părea a fi în stare de ebrietate.



Ca urmare, conducerea Biroului Electoral Judeţeaa a decis să-l înlocuiască din funcţie şi a raportat incidentul Autorităţii Electorale Permanente.



„Incidentul ne-a fost raportat, am luat măsuri de urgenţă. Procesul electoral nu a fost perturbat, preşedintele a fost înlocuit. Dimineaţă, el părea că a consumat alcool, de aceea am decis să-l înlocuim. Am înştiinţat Autoritatea Electorală Permanentă”, a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele BEJ, judecător Anamaria Chiroi.



Cazul este anchetat şi de poliţişti.



UPDATE Un bărbat din Dolj a murit în secţia de votare, când aştepta să voteze



Bărbatului i s-a făcut rău în timp ce aştepta să voteze. A primit îngrijiri medicale, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea vieţii sale.



„Unui bărbat de 80 de ani din Amărăştii de Sus i-au fost acordate îngrijiri medicale după ce şi-a pierdut cunoştinţa, în timp ce se afla în incinta secţiei de votare din localitate. Din nefericire, a fost declarat decesul”, a declarat Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt al IPJ Dolj



Procesul electoral a fost suspendat temporar.



În Dolj, aproximativ 590 de mii de alegători sunt înscrişi pe listele electorale permanente

Alegeri prezidenţiale 2019, turul 2. Incidente în secţiile de votare din ţară. Incident la o secţie de votare din Tâncăbeşti, str. Ion Constantin Baicoianu, nr.10. Unei persoane i s-a făcut rău, se află în stop cardio respirator în interiorul secţiei. Pacientul are în jur de 85 de ani. SMURD a plecat deja spre acesta.

Alegeri prezidenţiale 2019, turul 2. Incidente în secţiile de votare din ţară. MAI: Procesul electoral a început fără probleme deosebite UPDATE ora 9.00



Votul din ţară a început fără probleme deosebite, fiind mobilizaţi peste 39.000 de angajaţi ai MAI care se vor asigura că alegerile se desfăşoară în condiţii normale, a anunţat Monica Dajbog, reprezentantul MAI.



„Având în vedere experienţa primului tur al alegerilor, astăzi (duminică, n.r.), la nivel naţional, este mobilizat un dispozitiv de peste 39.000 de poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră şi lucrători de la alte structuri operative: 20.000 de angajaţi ai MAI răspund de paza şi protecţia celor 18.748 de secţii de votare din întreaga ţară, peste 3.600 de specialişti din MAI vor verifica şi soluţiona sesizările privind posibilele incidente electorale, iar restul de efective mobilizate vor asigura ordinea publică la nivel naţional”, a declarat Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI.



În afara dispozitivului angrenat în misiunile de duminică, peste 17.000 de angajaţi ai MAI au asigurat paza secţiilor de vot începând de duminică, de la ora 18, şi până în luni dimineaţă, când le-au predat preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.



„La nivel naţional, procesul de vot a început fără probleme deosebite”, mai arată sursa citată.



Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia toate măsurile necesare, inclusiv măsurile de ordine, pentru ca alegerile să decurgă în cele mai bune condiţii. Persoana care refuză să respecte dispoziţiile preşedintelui secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii va primi o amendă cuprinsă între 1.500 şi 4.500 de lei.



Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România care se află în ţară pot vota în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic şi, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.



Cetăţenii români care votează în străinătate şi cei care votează în România, dar au domiciliul în străinătate, pot vota cu paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care doresc să voteze, dar nu deţin acte de identitate valabile, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a recomandat serviciilor judeţene şi Direcţiei din Bucureşti să lucreze cu publicul şi duminică, până la ora 21.00, mai anunţă reprezentantul Ministerului.



Sancţiunile pentru principalele contravenţii şi infracţiuni electorale sunt:



- Continuarea propagandei electorale, precum şi sfătuirea alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 4.500 de lei. Aceeaşi amendă se aplică persoanelor care comercializează sau consumă băuturi alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare între orele 7,00-21,00.



- Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.



- Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.



- Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.



- Persoana care votează de două sau de mai multe ori, votează fără a avea acest drept sau prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.



- Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Alegeri prezidenţiale 2019, turul 2. Incidente în secţiile de votare din ţară. Un bărbat a atacat un poliţist în apropierea unei secţii de votare. Omul legii l-a împuşcat pe agresor



Un poliţist care intervenea pentru aplanarea unui scandal în localitatea Drăgăneasa, judeţul Prahova, a împuşcat, sâmbătă seara, un bărbat, care l-ar fi atacat.

Alegeri prezidenţiale 2019, turul 2. Incidente în secţiile de votare din ţară. Poliţia din Dolj, sesizată după ce preşedintele unei secţii de vot a plecat cu ştampila acasă



PSD Dolj a cerut, sâmbătă, Biroului Electoral de Circumscripţie înlocuirea preşedintelui unei secţii de votare pentru că acesta ar fi plecat acasă cu ştampila de control a secţiei. Social-democraţii au sesizat şi IPJ Dolj în acest caz.

Alegeri prezidenţiale 2019, turul 2. Unde pot fi sesizate incidentele şi neregulile electorale



Numărul de telefon unic de urgenţe 112 poate fi folosit de oricine pentru a sesiza eventuale incidente electorale. De asemenea platforma www.votcorect.ro conţine un formular prin care orice cetăţean poate sesiza nereguli din ziua votului.

Platforma www.fiecarevot.ro pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi numărul Telverde 0800 080 200 (pentru România, gratuit) şi +40212 039 020 (cu tarif normal, pentru străinătate). Serviciul va funcţiona pe 22 noiembrie între orele 12 şi 21, iar pe 23 şi 24 noiembrie între 7 şi 22. În acelaşi timp, alegătorii pot găsi informaţii utile privind procedurile de votare şi votul prin corespondenţă pe platforma www.votcorect.ro, alături de un formular de sesizări. Fiecare dintre sesizări este analizată de jurişti şi experţi electorali şi transmisă instituţiilor relevante, unde este cazul.

Ce este interzis la alegeri şi ce nu ai voie să faci în cabina de vot

Legislaţia spune că fotografierea buletinului de vot este strict interzisă, iar cei care filmează sau fotografiază prin orice mijloace buletinul de vot în timpul exercitării dreptului de vot riscă o amendă cuprinsă între 600 şi 1.000 lei.

Campania în ziua alegerilor este interzisă sub orice formă, în special în secţia de votare. Dacă găsiţi afişe electorale în secţia de votare sau pe clădirea unde este amplasată, raportaţi preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. Acesta dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare.

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de operatorii de calculator, de persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii, de persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) şi de personalul tehnic desemnat să asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul electoral, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. – Art 43 (10).

În fiecare secţie nu trebuie să intre mai mulţi alegători decât numărul cabinelor, de aceea membrii biroului vă vor cere să aşteptaţi în cazul în care este aglomerat.



Tot ce trebuie să ştii despre al doilea tur la alegerile prezidenţiale



Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale se desfăşoară între un candidat de dreapta, al PNL, Klaus Iohannis, şi candidatul de stânga, al PSD, Viorica Dăncilă. Campania electorală a început vineri, 15 noiembrie, de la ora 00.00, şi s-a încheiat pe data de 23 noiembrie, ora 7.00, conform legislaţiei Autorităţii Electorale Permanente.

„Potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi pe baza aceloraşi liste de alegători de la primul tur”, au transmis reprezentanţii AEP.

Nici în această campanie, al celui de-al doilea tur, candidaţii nu au avut o dezbatere, deoarece candidatul PNL, Klaus Iohannis, a refuzat, în nenumărate rânduri, invitaţiile contracandidatului PSD, Viorica Dăncilă, afirmând că „PSD-ul nu merită să fie legitimat”. Astfel, fiecare candidat şi-a organizat propria dezbatere, cu presa.

Potrivit rezultatelor finale prezentate de Biroul Electoral Central, joi, 14 noiembrie, rezultatele finale oficiale la primul tur al alegerilor prezidenţiale, Klaus Iohannis a obţinut 37,82%, Viorica Dăncilă - 22,26% şi Dan Barna - 15,02%.

AEP reaminteşte că la secţiile de votare din străinătate, se votează pe durata a trei zile, conform următorului program: - vineri, 22 noiembrie 2019, între orele 12:00 – 21.00;

- sâmbătă, 23 noiembrie 2019, între orele 7.00 - 21.00; - duminică, 24 noiembrie 2019, între orele 7.00 - 21.00.

Autoritatea menţionează că în toate cele trei zile există posibilitatea de prelungire a votării până cel mai târziu la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secţiei de votare la ora 21.00, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare.

Potrivit legii, pot vota la secţiile de votare din străinătate cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate, indiferent de motivul prezenţei acestora pe teritoriul altei ţări - domiciliaţi, rezidenţi sau turişti.

Actele pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare), mai arată sursa citată.

Lista secţiilor de votare din străinătatea poat fi consultată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.



Totodată, AEP atenţionează că alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care au primit plicul pentru votul prin corespondenţă trebuie să se asigure, înainte de a lipi autocolantul pe candidatul preferat, că acesta a intrat în turul al doilea. În cazul în care autocolantul este aplicat pe un candidat care nu a intrat în turul al doilea, votul este anulat.

„Plicurile cu opţiunile pentru turul ala doilea trebuie expediate astfel încât să ajungă la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă până cel mai târziu în data de 21 noiembrie 2019. Cei ale căror plicuri nu ajung până la termenul menţionat vor fi notificaţi şi îndrumaţi să se îndrepte spre cea mai apropiată secţie de votare”, indică sursa amintită.

În ţară, au fost organizate 18.748 de secţii de votare, iar lista acestora poate fi consultată pe site-ul www.roaep.ro la secţiunea Management Electoral/Geografie electorală/Registrul secţiilor de votare. Alegătorii pot afla la ce secţie de votare sunt arondaţi accesând www.registrulelectoral.ro.

Votarea în ţară are loc duminică, 24 noiembrie 2019, între orele 7.00 şi 21.00, cu posibilitatea de prelungire până cel mai târziu la ora 23.59 pentru alegătorii care se află la sediul secţiei de votare la ora 21:00, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare.

Alegătorii din ţară votează cu un act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar.

AEP menţionează că paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite doar de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România. În ţară, cetăţenii votează la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa, iar în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială, pot vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.

„Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea «VOTAT», buletine de vot şi timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea”, transmite AEP, în documentul de presă.

Ca şi în primul tur, operaţiunile privind numărarea voturilor, inclusiv ale celor prin corespondenţă, sunt înregistrate video şi audio şi se desfăşoară în deplină transparenţă, în prezenţa tuturor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a persoanelor acreditate.

Autoritatea Electorală Permanentă aminteşte că persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin.

Preşedintele AEP Constantin Buică a transmis: „îi îndeamnă pe toţi cetăţenii români cu drep de vot să îşi exercite acest drept şi în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin, iar celor din străinătate le recomandă să nu lase pe ultima zi votul la secţiile de votare, pentru a evita aglomeraţia şi pentru a fi siguri că şi votul lor va intra în calcul la alegerea Preşedintelui României”.