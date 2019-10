Bărbatul de 74 de ani a fost internat în 15 octombrie şi după 24 de ore a plecat din spital.

„În data de 16 octombrie am fost anunţaţi că în jurul orei 4 după-amiaza, ulterior am aflat că în jur de ora 15.00 a dispărut din spital. Fără urmă, fără să se ia nicio măsură, fără să fie nicio cameră de supraveghere, fără să fie supravegheaţi într-un spital de boli nervoase", a declarat Iulian Brezuc, fiul bărbatului dispărut.

În replică, reprezentanţii Institutului de Psihiatrie Socola susţin că bărbatul a plecat fără aviz medical.

„Pacientul în vârstă de 73 de ani a fost internat în cursul zilei de marţi cu diagnosticul de demenţă uşoară şi sevraj uşor, pacientul s-a internat voluntar, iar a doua zi, miercuri, starea acestuia fiind uşor ameliorată, pacientul, după ce a primit tratament pe perioada internării specific pentru diagnosticul dumnealui, în ziua de miercuri, jurul orei 16.00 a părăsit secţia fără aviz medical", a declarat Bogdan Mucenica, purtătorul de cuvânt al Institutului de Psihiatrie Socola.

Potrivit acestuia, un pacient internat voluntar poate pleca oricând din spital.

„Pacientul internat voluntar îşi poate retrage consimţământul în orice moment al internării, se anunţă medicul curant sau medicul de gardă şi pacientul este externat. Dacă pacientul pleacă fără să anunţe, în cel mult 8 ore trebuie să i se facă fişa de externare. La ora 16.00 s-a anunţat medicul curant de părăsirea secţiei de către pacient. Fiind internat voluntar, este internat ca în orice alt spital", a mai explicat purtătorul de cuvânt.

Fiul bărbatului dispărut susţine că poliţiştii l-au căutat abia după şase zile.

„De joi, de când am fost în prima zi de căutări, noi, am fost la poliţie, comisarul care era însărcinat cu ancheta era liber, abia vineri am dat de el, sâmbătă şi duminică a fost din nou liber, deci abia marţi s-a efectuat prima căutare", a mai spus Iulian Brezuc.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi susţine însă că poliţiştii au desfăşurat activităţi specifice încă de la semnalarea dispariţiei.

„Colegii mei au efectuat activităţi de căutare cu efective lărgite în data de 22 octombrie, însă până atunci au cules informaţii şi au colectat mai multe date care să îi ajute în efecutarea căutărilor. Astfel, în data de 22 octombrie a fost efectuată o căutare cu efective lărgite, colegii mei beneficiind şi de sprijin din partea IJJ şi ISU, însă rezultatul acestor căutări a fost negativ", a declarat Ioana Bîlea, purtător de cuvânt al IPJ Iaşi.

Bărbatul de 74 de ani era aproximativ 1,64 metri înălţime, este atletic, are faţă ovală, păr grizonat, scurt. La data plecării acesta era îmbrăcat cu pijamale de culoare albastru închis şi era încălţat cu şlapi.

Bărbatul a mai fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola, tot cu acelaşi diagnostic, în urmă cu trei ani.