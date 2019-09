Protestul ar urma să se desfăşoare în faţa Ministerului de Interne, începând cu ora 18.00.



„Alexandra împlineşte duminică 16 ani!! Curajul ei trebuie să ne unească şi să ne adune Duminică la oră 18:00 în faţa Ministerului de Interne pentru luptă pentru DREPTUL LA VIAŢĂ al copiilor noştri, părinţilor, iubitelor, oricărui om. Este momentul să le spunem STOP celor care nu ne protejează familiile! Va aşteptăm cu copii, bunicii, întreagă familie. Fără slogane politice, paşnic dar CLAR că nu mai acceptăm indolentă autoritatilot. Alexandra trebuie să ştie că o iubim şi suntem alături de ea”, scrie Alexandru Cumpănaşu, pe Facebook. Potrivit lui Cumpănaşu, la protest vor veni şi părinţii Alexandrei.



„Dragi romani, ma aflu acum la Catedrala Mitropolitana din Iasi unde se afla si moastele Sfintei Parascheva. Am venit acum aici pentru a ma ruga pentru Alexandra, pentru familia mea si pentru dumneavoastra si copii minunati ai acestei tari. Pentru ca maine este ziua Alexandrei cand ea implineste 16 ani, dupa ce m-am rugat mi-am dat seama instinctiv ca am ramas blocat si nu am stiut da ca sa-i spune nepoatei mele LA MULTI ANI sau DUMNEZEU S-O IERTE.... Aici m-a adus sistemul acesta infect”, scrie Cumpănaşu, într-un alt mesaj legat de ziua nepoatei sale, Alexandra.