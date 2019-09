Alexandra a sunat la 112 pentru a anunţa că vecina ei este bătută de soţ, scrie ştirileprotv.ro.



„Mi-a zis cum adică de ce să sun eu şi nu doamna respectivă şi am zis ca femeia aia e batuta, era o doamnă la telefon 112, mi s-au pus 15 mii de întrebări, am zis ca eu sunt Alexandra Stan, am fost bătută şi femeia asta mănâncă bătaie, vă rog, trimiteţi o patrulă să verifice.



Nu au trimis”, a povestit vedeta.

Alexandra Stan, victima unei agresiuni în trecut



În 2013, însăşi Alexandra a ajuns la spital cu vânătăi şi echimoze, după ce ar fi fost bătută, potrivit tatălui acesteia, de managerul ei Marcel Prodan, pe marginea unui drum naţional din Constanţa, un echipaj de Poliţie intervenind pentru a o ajuta pe tânără.



Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Constanţa, sâmbătă, în jurul orei 19.00, un echipaj al Poliţiei Rutiere care patrula pe drumul naţional ce leagă Constanţa de localitatea Valu lui Traian a observat pe marginea şoselei, în dreptul ieşirii de pe Autostrada Soarelui, un bărbat şi o femeie care se certau, în apropierea unui autoturism.



Astfel, oamenii legii au oprit, i-au legitimat pe cei doi, stabilind că este vorba despre cântăreaţa Alexandra Stan şi Marcel Prodan.



Conform sursei citate, tânăra avea urme de violenţă pe faţă, poliţiştii propunându-i acesteia să o transporte la spital, şi, totodată, au sfătuit-o să depună o plângere împotriva agresorului.



Alexandra Stan a acceptat să fie transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost tratată, însă nu a necesitat internarea.



Tatăl cântăreţei, George Stan, a declarat pentru Gândul că fiica lui ar fi fost aruncată din autoturism de managerul Marcel Prodan şi ar fi fost găsită pe şosea de un cetăţean străin şi de un echipaj de Poliţie.



"Norocul ei a fost că a oprit un cetăţean străin maşina când a văzut-o acolo chircită şi plină de sânge. A venit şi un echipaj de Poliţie care mi-a luat fata şi a dus-o urgent la spital", a spus bărbatul.



Acesta a mai spus că abia duminică a aflat despre incident, precizând că "va merge până în pânzele albe ca să se facă dreptate".



"O să merg până în pânzele albe ca să se facă dreptate. Avem avocat, am depus plângere la Parchet, avem martori şi procesul-verbal de la Poliţie", a afirmat George Stan.



El a mai povestit că fiica lui se simte rău, "are ochii tumefiaţi şi o doare rinichiul pentru că a fost lovită cu picioarele".



De asemenea, acesta a spus că între Alexandra Stan şi Marcel Prodan exista o relaţie profesională, "nu de iubire".



Tatăl cântăreţei a mai spus că ceea ce a apărut pe Facebook, respectiv că fiica lui a avut un accident rutier şi este în comă, este "o minciună".



"Alexandra are două milioane de fani care acum sunt îngrijoraţi că ea ar fi în comă. Alexandra nu are cum să le răspundă, pentru că doar managerul ei are acces la mail, la site şi la contul ei de Facebook. Tot ce a scris pe Facebook e o minciună", a mai spus bărbatul.