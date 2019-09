"În momentul când am aflat ce a făcut procurorul Popescu şi după aceea în lanţ Liviu Vasilescu, de la DIICOT, să fim corecţi nu ai legătura cu ţara până nu te duci la ea, nu ai imaginea corectă. Mie, cel puţin, ca reprezentat al societăţii civile şi ca om care a colaborat cu Comisia Europeană pe MCV de fiecare dată lucrurile erau prezentate ca fiind extraordinare. Veneau cu un bilanţ din acesta de la DNA sau DIICOT, dar niciodată nu ni se prezenta ce au făcut. Cred că am pus umărul la formarea acestor clanuri formate din procurori, politicieni şi interlopi cu ceafa lată. Da, ca voce publică, am contribuit şi e una dintre principalele mele motivaţii de a afla adevărul în acest caz. S-a spus că mă folosesc de Alexandra. Nu. Au fost acuzaţii ciudate. 1. Nu e cadavru, nu ai pe ce să te urci. Dacă nu ar fi fost nepoata mea nu aş fi intrat în cursa prezidenţială. N-aş fi ştiut pentru ce să lupt", a declarat Alexandru Cumpănaşu, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Alexandru Cumpănaşu a precizat că decizia intrării în cursa pentru alegerile prezidenţiale a luat-o în urma consultării cu oamenii, într-un live pe Facebook.

"Din discuţiile cu procurorul general cu ministerul de Interne am crezut că instituţiile îşi fac treaba. Am crezut că îşi fac treaba, cred că vreo 15 ani. După şapte săptămâni m-am aşezat pe un scaun, eram la vărul meu în curte, şi am zis – ce ştim noi acum? Ce ştim astăzi? În afară că am devoalat, pe surse, nişte documente, ce ştim noi că s-a întâmplat acolo? De aceea am luat şi eu de bună credinţă. Am fost în audienţă la procurorul general, la şeful DIICOT. Eu nu m-am luptat de la început cu instituţiile acestea. Am încercat să ajut. Dar după şapte săptămâni, eram jos, vorbeam ce s-a întâmplat cu Alex? Concluzia e că nu ştim nimic. Nu avem indicii să aflăm adevărul. Oameni de la servicii, de la parchet, îmi spuneau – domnule, mai stai pe acasă. Dacă eu, Alexandru Cumpănaşu nu reuşesc, nu sunt în stare să aflu adevărul despre nepoata mea, care e totuşi un caz simplu, ce se întâmplă cu milioanele de români care sunt abuzate. Atunci a fost un început de idee. Decizia am luat-o după ce m-am consultat cu 300.000 de oameni pe Facebook-ul meu. Mi-am făcut o verificare ca să nu o fi luat eu razna. Au fost extrem de mulţi români care au spus – avem nevoie de cineva care să radă sistemul acesta, să facă ceva pentru noi, pentru că şi noi suntem cazul Alexandrei", a completat acesta.

Alexandru Cumpănaşu a mai spus că părinţii Alexandrei Măceşanu sunt convinşi că aceasta e în viaţă.

"Ambii părinţi sunt convinşi că Alexandra trăieşte. În primul rând ca părinţi şi în al doilea rând pentru că toată argmentaţia asta nu stă în picioare. Alexandru, cum au ars toţi, dar ăia şapte nu? Nu au fost în acelaşi foc? Cum a putut să o omoare şi să o ardă, când Alexandra a sunat poliţia? DIICOT nu poate să îşi facă numărul decât de a trimite în instanţă acest dosar", a precizat Cumpănaşu.