"Eu sunt ultimul care vrea să se joace cu emoţiile oamenilor. Îmi asum această informaţie, după consultarea cu familia Melencu care mi-a confirmat-o. Această confirmare a venit abia acum jumătate de oră şi vă spun că tremur tot. În cazul Luizei Melencu nu a exista şi nu există nicio probă, decât recunoaşterea lui Dincă. Trebuie să avem o abordare legală de aici inainte, dar eu vă spun că nu mă joc cu emoţiile oamenilor. Aceştia au confirmat persoana şi vocea Luizei. Dacă nicio mamă nu o recunoaşte, atunci nu ştiu cine o mai recunoaşte. În acest moment Luiza Melencu este în viaţă", a spus Alexandru Cumpănşu, la Antena 3.

Cumpănaşu afirmăcă filmuleţul a fost făcut de un investigator privat. Se pare că materialul video, în care apare tânăra ce dansează, a fost făcut recent în Italia.

"Mama şi bunicul Luizei au recunoscut-o pe Luiza din fotografii şi din filmuleţ audio-video. Aproximativ acum o săptămână, două au fost făcute, în afara ţării. Investigatorii care acum lucrează cu mine",a mai spus Cumpănaşu.

Mama Luizei afirmă că fata din imagine seamănă mult cu fiica ei, dar nu este sigură pe deplin, având în vedere că a văzut filmuleţul pe whatsapp.

"Arată o fată, are multe trăsături cu Luiza, nu ştim dacă este ea, numai la păr e diferenţă. Opreşte o maşină lângă fată, întreabă de tarif, prima dată a vorbit în italiană, Luiza vorbeşte la perfecţie italiană. Persoanele au întrebat tariful şi apoi au zis: eşti fata de la TV? ea a zis: Da. Apoi a întrebat tariful şi a zis 30. În a doua poză seamănă foarte clar, dar e vopsită negru şi vocea, nu se aude bine. Au trecut 6 luni, Luiza se poate schimba", a spus mama Luizei, la Antena 3.

Înainte de emisiunea de la Antena 3, Cumpănaşu a avut o intervenţie Live şi pe Facebook, în care a spus: "am luat confirmarea de recunoaştere a familiei Melencu. Am găsit-o pe Luiza, dacă e acolo, e şi Alexandra alături. Am stat 2 zile în Italia. Avem şi filmări şi poze, ştim unde se află, avem nevoie de ajutorul tuturor cetăţenilor pentru că nu aveam confirmarea doamnei Melencu, acum avem confirmarea că fata din poze şi film este Luiza. Începe o bătălie contra-cronometru, indiferent de alegeri, nu mă interesează, oricunde în această lume, pentru identificarea locaţiei unde se află Luiza. Unde a fost văzută prima dată a fost mutată, împreună cu trupe speciale şi ce puteam să mai am, fără a interveni în legea italiană, dar în acest moment nu cred că voi trăi o asemenea bucurie. E un lucru cert! E în viaţţă! Autorităţile române să se ducă dracului toate!"